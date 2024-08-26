Новое рентгеновское исследование подтверждает 2000-летний возраст Туринской плащаницы

Тайна Туринской плащаницы продолжает волновать исследователей. Кусок ткани, над которым ученые, историки и верующие ломают голову уже много веков, недавно подвергся новым изысканиям. Группа итальянских исследователей решила подлить масла в огонь, еще раз взглянув на эту древнюю реликвию, которая, как считается, является погребальным саваном Иисуса Христа. Их исследование подтверждает, что этому куску полотна на самом деле 2000 лет, и он датируется временами земной жизни Иисуса.

Результаты их исследования, опубликованные в журнале Heritage в 2022 году, не подтверждают буквально, является ли Туринская плащаница погребальным саваном Иисуса Христа, но предполагают, что возраст ткани соответствует эпохе, когда Спаситель ходил по Земле.

Туринская плащаница уже много веков является предметом пристального внимания, и хотя некоторые исследователи осмеливаются утверждать, что она является подлинной, другие по-прежнему склоняются к тому, что это средневековое творение, — скорее всего, искусная подделка.

Еще в 1389 году епископ Труа Пьер д’Арси был почти уверен, что это подделка, и даже утверждал, что знает художника, стоящего за ней!

Большая часть скептицизма проистекает из ключевого исследования радиоуглеродного датирования, проведенного в конце 1980-х годов. Результаты этого исследования установили происхождение Плащаницы где-то между 1260 и 1390 годами нашей эры, как раз в то время, когда она впервые была задокументирована во Франции в 1350-х годах.

Вывод тогда был сделан однозначный: Туринская плащаница не была погребальным саваном Иисуса, а является средневековым артефактом, возможно, созданным для укрепления веры или ради денежного потока.

Однако не все были убеждены этими выводами. Некоторые, как и авторы нового исследования, утверждают, что тесты 1980-х гг. могли быть некорректными из-за загрязнения.

Новое исследование, проведенное Либерато Де Каро из итальянского Института кристаллографии, включало использование исследователями передового метода датирования древних льняных нитей. Институт возобновил дискуссию, применив технику, называемую широкоугольным рентгеновским рассеянием, для изучения структурных деградаций в крошечном образце Плащаницы. Результаты исследования показали, что этот кусок ткани на самом деле может датироваться 55-74 годами нашей эры, что, если это правда, составляет около 2000 лет!

Тем не менее. эти результаты могут быть признаны справедливыми только в том случае, если Плащаница хранилась в почти идеальных условиях в течение ошеломляющих 13 столетий своей неизвестной истории, а затем еще семь столетий в Европе. Речь идет о постоянных температурах около 68-72,5 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 55-75 процентов. Но допустить подобное крайне сложно.

Поскольку эти результаты не согласуются с предыдущими данными радиоуглеродного датирования, сами исследователи признают, что необходимо провести более точные исследования. Они призывают к более тщательному и систематическому рентгеновскому исследованию дополнительных образцов Плащаницы, чтобы действительно установить истину.

Итак, хотя новое исследование добавляет захватывающий поворот в историю памятника, очевидно, что тайна Туринской плащаницы пока не раскрыта.



Источник: «Седмица.ру»