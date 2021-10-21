Новая Зеландия: католико-лютеранская декларация о крещении

Католическая и Лютеранская Церкви Новой Зеландии приняли совместную декларацию о Таинстве Крещения. Документ озаглавлен «Крещены вместе во Христе». Как пояснила Епископская конференция Аотеароа (Новой Зеландии), этот документ призван помочь смешанным семьям, желающим крестить ребенка.

Декларация разработана Комиссией по диалогу между католиками и лютеранами, созданной в 2017 году кардиналом Джоном Дью и лютеранским епископом Марком Уайтфилдом. Комментируя текст документа, Уайтфилд заявил: «Католический и лютеранский обряды крещения имеют много общего, и проделанный труд – это счастливая возможность научиться друг у друга».

«Католическая и Лютеранская Церковь, — говорится в тексте совместной декларации, — могут научиться друг у друга говорить единым голосом о проблемах, беспокоящих современное общество, с убежденностью, что они разделяют одно крещение и одну веру. <…> И католики, и лютеране утверждают, что посредством Крещения человек становится членом единой, святой, вселенской и апостольской Церкви. Родители, один из которых католик, а другой лютеранин, призваны отнести своего ребенка для крещения в ту церковь, которую они выберут. Они могут попросить, чтобы и пастор, и священник участвовали в богослужении Крещения».

Кроме того, в документе даются рекомендация о том, как свидетельствовать о собственном крещении: «Христиане призваны говорить, что они крещены в христианской Церкви, в христианской вере или во Христе. Они могут говорить, что их крестили в католическом или в лютеранском храме, но не рекомендуется говорить, что их крестили католиками или лютеранами».



Источник: Vatican News