Nostra aetate: Великая хартия христианско-иудейских отношений

По случаю 55-летия декларации Второго Ватиканского собора Nostra aetate (28 октября 1965 года) ватиканская комиссия по религиозным отношениям с иудаизмом (Crrj) и Международный еврейский комитет по межрелигиозным консультациям (Ijcic) опубликовали совместное заявление, в котором подтверждают важность этого документа, ставшего поворотным моментом в отношениях между христианством и иудаизмом.

В конце октября в Сан-Паулу в Бразилии должны были пройти специальные мероприятия в ознаменование годовщины декларации, однако пандемия COVID-19 вынудила организаторов отказаться от встречи: по этой причине было принято совместное коммюнике с заявлениями обеих сторон.

Декларация Nostra aetate по праву может считаться «Великой хартией иудейско-католического диалога», пишет кардинал Курт Кох, президент Папского совета по содействию христианскому единству и президент Комиссии по религиозным отношениям с иудаизмом: «После того, как Папа Иоанн Павел II назвал евреев старшими братьями христиан, а Папа Бенедикт XVI – нашими отцами в вере, сегодня мы можем говорить о сообществе братьев и сестёр между иудеями и христианами». Подчёркивая многочисленные плоды совместного пути, кардинал напоминает о необходимости дальнейшего движения к «более глубокому взаимопониманию, всегда во взаимном уважении к религиозным традициям друг друга».

Со своей стороны, раввин Ноам Э. Маранс, президент Международного еврейского комитета по межрелигиозным консультациям, выражает признательность Папе Римскому: «В то время как антисемитизм растёт, а физическая угроза иудейским общинам и евреям чрезвычайно реальна, мы благодарны за твёрдость Папы Франциска, который решительно и многократно выступал против этого зла». Мы солидарны, заверяет раввин, «с нашими христианскими братьями и сёстрами», которые сегодня «страдают от грубых нарушений свободы вероисповедания, от дискриминации и преследований». Раввин Маранс называет «благословением дружбы» проделанный путь диалога, основанный на убеждённости в том, что «люди созданы по образу Бога, а наши судьбы неразрывно связаны между собой».



(На фото — Папа Франциск во время визита в римскую Большую синагогу 17 января 2016 г.)



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News