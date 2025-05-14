Нижний Тагил: 25 лет присутствия Конгрегации Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля в России (+ ФОТО)

С 8 по 11 мая Нижний Тагил стал центром празднования и радости Викентианской семьи — многочисленные верные, друзья и гости смогли разделить с нами 25-летие присутствия Конгрегации Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля в России.



Эту радость с нами разделил и Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, который в связи с нынешним четвертьвековым юбилеем специально прибыл в Нижний Тагил из Новосибирска.

Также на праздник приехала наша провинциальная настоятельница из Словакии. А ещё были представители «Каритас» из Новосибирска и Омска.

Сюрпризом для всех стало самое начало торжеств, когда вечером 8 мая мы все вместе ожидали избрание нового Папы Римского. И вот после бурных аплодисментов и пения «Аллилуйа» мы, наконец, узнали имя нашего нового Папы — Льва XIV. Это была величайшая радость.

Утром в пятницу 9 мая Правящий Епископ отслужил благодарственную Св. Мессу. Кроме того, в этот день до обеда у нас была духовная программа о жизни святой Луизы Марийак. После обеда для нас ещё приготовил свою программу детский клуб «Забота», основанный, кстати, самим Владыкой Иосифом. Ребята показали нам праздничное выступление о добре и милосердии.

В субботу 10 мая мы созерцали Божью красоту в природе Урала — на Горе Белой.

В воскресенье 11 мая мы вместе с прихожанами и паломниками из Екатеринбурга участвовали в престольном празднике нашего храма Фатимской Божьей Матери. Торжественную Мессу вновь возглавил Его Преосвященство Владыка Иосиф. Ещё в этот день община Дочерей Милосердия организовала благотворительную ярмарку, где все желающие могли приобрести вкусности ручной работы наших сестер. Все приобретенные деньги сестры используют на благотворительные цели. Во время фуршета люди дружно общались и кроме того могли сфотографироваться в нашей фотозоне.