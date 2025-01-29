Нижний Новгород: от юбилея освящения храма к Юбилейному году (+ ФОТО)

С 9 по 26 января в приходе Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде прошли юбилейные торжества, посвященные 25-летию освящения действующего храма, третьего в долгой истории города на Волге, и 110-летию освящения второго, исторического храма, который на данный момент не возвращен верующим.

Мероприятия в нижегородском приходе стали не только видимым знаком веры местной католической общины, но и значимым культурным событием. В рамках торжеств были представлены выставки, посвященные архитектуре исторического католического храма, а также Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. Последняя выставка под названием «Семинаристы: взгляд из прошлого в будущее» содержит 100 неизвестных ранее фотографий семинаристов 1913–1915 годов. Эта находка студента исторического факультета Нижегородского университета Василия Бесько открывает пространство для новых исследований в сфере истории Католической Церкви в России.

Кроме того, юбилейные торжества в Нижнем Новгороде имели и конкретные духовные намерения. Католическая община пожелала посвятить это празднование молитвам о призваниях к священству и о Санкт-Петербургской семинарии. В частности, в богослужениях и культурных мероприятиях в эти дни приняли участие архиепископ Павел Пецци (занимавший пост ректора семинарии «Мария – Царица Апостолов» до епископской хиротонии), архиепископ Тадеуш Кондрусевич, с которым связано её возрождение после советских лет, а также нынешний духовный отец семинарии Себастьян Прието Силва, SJ.

Настоятель католического прихода в Нижнем Новгороде о. Георгий Кромкин рассказывает о том, как возникла идея посвятить двойной юбилей молитвам о призваниях к священству:

«С одной стороны, мы празднуем нашу новую историю – 25-летие освящения третьего храма. С другой, – обращаем наш взгляд в прошлое, к 110-й годовщине освящения второго храма. Это две вехи, два столпа нашей истории и наших торжеств. А что между ними? Наше прошлое, настоящее и будущее связаны. Эта связь уходит корнями в семинарию, в которой возрастают духовно те, кто призван Богом, чтобы помогать людям найти путь к Нему».

О. Георгий приводит цифры, которые подкрепляют молитвенные намерения нижегородской общины:

«Общее число католиков в России составляет примерно 1,5 миллиона. Только в нашем регионе нас примерно 10-12 тысяч. Жатвы много, а делателей мало. Чтобы в нашей Церкви появились новые пастыри, нужно молиться о призваниях к священству».

В приходе Успения Пресвятой Девы Марии уже многие годы совершают общие ежедневные молитвы о семинарии, ее преподавателях, семинаристах и их семьях. Среди нижегородских прихожан есть и те, кто берет на себя молитвенное сопровождение отдельных семинаристов.

О. Георгий отмечает, что для прихода эти 25 лет – целая эпоха возрождения после долгого господства атеизма:

«Сейчас, оглядываясь назад, мы видим, что было сделано, и это помогает смотреть в будущее. В настоящий момент мы работаем над проектом перестройки главного фасада нашего храма, который сделает его более аутентичным. Этому была посвящена первая наша выставка, открывшая юбилейные торжества».

Полтора года назад нижегородская община начала процесс по возвращению исторического (второго) храма, который находится рядом с действующей церковью. «Власти города хотят вернуть этому кварталу, где находятся два наших храма, его исторический вид и содержание, где католический квартал будет “смысловой доминантой”», – рассказывает настоятель.

Для верующих Нижнего Новгорода юбилейные торжества стали также своеобразным прологом к Святому Юбилейному году надежды, начавшемуся во всей Вселенской Церкви.

«Юбилейные торжества завершились, открыв новую страницу в истории прихода, в которой взойдут семена, посеянные в том числе в дни празднования, – говорит о. Георгий. – Но уже сейчас можно сказать, что приход растет и смотрит с надеждой в будущее, когда его прихожане смогут молиться в возвращенном историческом храме на Студеной улице».



Анастасия Бозио

Источник: русская служба Vatican News

(Фото Ольги Дубягиной / Архиепархия Божией Матери в Москве)