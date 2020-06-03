Нижегородская епархия РПЦ подтвердила смерть нескольких монахинь от COVID-19 в Дивееве

Тем не менее сейчас ситуация в монастыре стабилизируется, а все заболевшие идут на поправку, – сообщает сайт «Нижний Новгород онлайн».

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Дивеево в конце апреля. С тех пор весь район был закрыт на карантин. К сожалению, тяжёлые последствия пандемии не обошли стороной и, пожалуй, самое святое место Нижегородской области — Дивеевский монастырь, где ранее произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сегодня пресс-служба Нижегородской епархии подтвердила, что из-за болезни скончались несколько монахинь.

Напомним, массовое заражение произошло в Дивеево в конце апреля: всего за сутки было выявлено 76 случаев, а после их число только росло. Ситуация обострилась настолько, что в районе даже ввели карантин. До этого подобных мер в области ещё не было. Губернатор области Глеб Никитин объяснял, что вспышка произошла из-за паломников, которые приезжали со всей России. Именно поэтому большинство зараженных COVID-19 находится на территории Дивеевского монастыря. Там же в начале мая коронавирусом заразилась и советница губернатора Нюта Федермессер, которая приезжала в Дивеево с командировкой. Отметим, что сейчас Дивеевский район до сих находится в лидерах по числу инфицированных в регионе — на сегодняшний день там зафиксировано 411 случаев заболевания.

Ранее NN.RU уже обращался в епархию за информацией о состоянии здоровья заболевших сестёр и для проверки информации о том, что несколько монахинь скончались из-за заболевания, однако в течение долгого времени представители Церкви отказывались от комментариев на этот счёт. Сегодня же епархия всё же официально признала печальный факт:

— Действительно, несколько монахинь скончались из-за коронавирусной инфекции. Это были женщины в возрасте, но у них тоже были семьи и близкие, а потому мы не хотели бы излишне афишировать данную информацию по этическим соображениям. Просим проявить понимание, — ответили корреспонденту портала в пресс-службе.

Точное число скончавшихся из-за болезни сестёр не называется, однако в епархии также уточнили, что сейчас ситуация в монастыре стабилизируется: большинство монахинь уже выздоровели или находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку. О выздоровлении монахинь написал в своём Instagram и Александр Смирнов — главврач Борской ЦРБ, где часть монахинь проходили лечение.