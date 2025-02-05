Несколько фото со встречи католических иерархов в столице Сибири

Как мы уже сообщали, в Новосибирске на этой неделе проходит очередной пленум Конференции католических епископов России (ККЕР), в котором принимают участие все иерархи Поместной Церкви, а также Апостольский нунций в Российской Федерации.

В понедельник 3 февраля был День сосредоточения, тишины и молитвы. Во вторник начались, а сегодня продолжаются пленарные заседания и обсуждение участниками встречи текущей актуальной повестки.



Несколько рабочих моментов пленума попали в фотообъектив Студии «Кана»: