Несколько фото со встречи католических иерархов в столице Сибири

Несколько фото со встречи католических иерархов в столице Сибири

Февраль 05, 2025

Как мы уже сообщали, в Новосибирске на этой неделе проходит очередной пленум Конференции католических епископов России (), в котором принимают участие все иерархи Поместной Церкви, а также в Российской Федерации.

В понедельник 3 февраля был День сосредоточения, тишины и молитвы. Во вторник начались, а сегодня продолжаются пленарные заседания и обсуждение участниками встречи текущей актуальной повестки.


Несколько рабочих моментов пленума попали в фотообъектив Студии «Кана»:

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