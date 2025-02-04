В Новосибирске проходит очередное Пленарное заседание ККЕР

3-6 февраля 2025 г. в Новосибирске проходит LXI пленарное заседание Конференции католических епископов России (ККЕР). Данная рабочая встреча иерархов регулярно проводится в очном формате дважды в год.

На заседании присутствуют: архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель; епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске; епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии св. Климента в Саратове; епископ Николай Дубинин, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Штефан Липке, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске, секретарь ККЕР.

В работе заседания принимает участие Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло.

В понедельник 3 февраля участники заседания пребывали в тишине и молитве. Импульс специального Дня сосредоточения для владык проводил старейший священник Преображенской епархии и старейший иезуит, служащий в настоящее время в России, отец Майкл Десджардинс SJ.

Напомним, накануне – 1 и 2 февраля — все члены заседания приняли участие в работе Всероссийского конгресса о призваниях и в Торжественной Мессе с епископской хиротонией монс. Штефана Липке SJ.

Официальное коммюнике по итогам работы Пленарного заседания ККЕР будет обнародовано позднее.

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Конференция католических епископов России — это постоянный орган, объединяющий иерархов Римско-Католической Церкви, несущих служение на территории нашей страны, и координирующий их деятельность. Этот институт был учрежден 2 марта 1999 года. Пленарные заседания ККЕР проходят два раза в год. Председателем ККЕР избирается на три года один из епископов, который может занимать этот пост не более двух сроков подряд.

Фото — ТВ «Кана»