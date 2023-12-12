Неприкосновенное право тяжелобольных

Четыре итальянские ассоциации философии обнародовали совместный манифест, которым приглашают к открытому диалогу, посвящённому защите прав человека также в случае неизлечимой болезни. Передает русская служба Vatican News.

Философские ассоциации Итальянский центр феноменологических исследований, Personalcentre, Итальянская ассоциация им. Эдит Штейн и Фонд им. Луиджи Стефанини издали манифест в связи с делом Инди Грегори, 8-месячной английской девочки, страдавшей неизлечимым заболеванием. Она умерла 13 ноября в Великобритании после отключения аппарата, поддерживавшего ее жизнь.

«Неизлечимые с научно-медицинской точки зрения болезни не могут и не должны лишать надежды на помощь, уход и лечение как неприкосновенное право», говорится в манифесте.

«Человек даже в условиях неизлечимой болезни сохраняет своё онтологическое и духовное достоинство, которое составляет ‘основу’ права. Поэтому защита естественного права на жизнь человека является критерием любого решения в законодательной сфере». Ни один государственный орган не может нарушить это право, даже во имя так называемых наилучших интересов, «довольно слабо оберегающих безоговорочное благо, каким является жизнь человека».

Необходимо защищать достоинство больных и немощных: «Мы не вправе считать их социальным бременем и содействовать редукционистскому подходу к определению человека». «Мы выражаем твёрдую волю следовать путём междисциплинарного и трансдисциплинарного подхода» ‒ подчёркивается в манифесте.

Среди пожеланий, выраженных четырьмя ассоциациями, подписавшими обращение, выделяется призыв к распространению информации и накопленного опыта в области паллиативной медицинской помощи, индивидуального ухода за пациентами и заботы об их семьях, особенно в период утраты близкого. Данное обращение, указывается в манифесте, выходит за рамки конкретного случая Инди Грегори и побуждает к открытому диалогу и всесторонней дискуссии о социальной ответственности и уважении к каждому человеку в любой ситуации.