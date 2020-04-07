Необычная Месса освящения мира и елея в Кафедральном соборе Новосибирска

Месса освящения мира и елея, совершаемая правящим архиереем в сослужении всего епархиального духовенства, установленная церковным календарем на утро Великого Четверга, в Преображенской епархии традиционно служится в Страстной вторник – ввиду больших расстояний, дабы дать возможность всем пастырям быть в своих приходах на Мессе Воспоминания Тайной Вечери.

И в этом году «Месса елеев» в столице Сибири также проходила в это освященное местной традицией время, однако Епископу у алтаря сослужили лишь четыре священника: генеральный викарий епархии отец Андрей Ферко, эконом епархии архимандрит Иван Лега, настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин и настоятель новосибирского левобережного прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Виталий Костюк, OFM. Виной всему – введенный в связи с пандемией коронавируса режим самоизоляции, вынудивший католических пастырей служить в Страстную неделю исключительно «при закрытых дверях».

Однако современные средства коммуникации помогли отчасти справиться с бедой: священники, сестры-монахини и верные прильнули к своим компьютерам и смартфонам и, таким образом, смогли участвовать в богослужении «заочно» и «в духе».

А Отец Епископ, как всегда, смог приветствовать своих собратьев в священническом служении лично, обращаясь к каждому из них по имени.

К середине дня трансляция святой Мессы в соответствующем паблике ВКонтакте набрала более трех тысяч просмотров, что является совсем неплохим результатом. (А трансляция богослужения Вербного воскресенья от 5 апреля даже поставила своеобразный рекорд — почти 16,5 тысяч просмотров за первые сутки!).

Месса освящения елеев связана с празднованием установления Таинства Священства, имевшего место в Великий Четверг. На этой Мессе священники обновляют свои обеты, а архипастыри традиционно обращаются к ним со словом увещевания.

В этот раз Владыка Иосиф Верт положил в основу обращения к своему клиру выдержки из наставления Папы Франциска к духовенству по случаю празднования дня литургической памяти Арсского Пастыря (святого Иоанна Марии Вианнея) в августе прошлого года, основными темами которого стали «Боль», «Благодарность», «Мужество» и «Хвала». Таким образом, священнослужителям Преображенской епархии выпала возможность услышать много мудрых советов, а заочно присутствовавших на Мессе верных Преосвященный Иосиф призвал молиться за своих пастырей.

Еще раз напоминаем, что стать участниками богослужений Страстной недели и Великого Пасхального Триденствия можно в социальной сети ВКонтакте в группе «Мессы католического собора Преображения Господня».



Некоторые моменты прошедшей в главном храме Преображенской епархии «необычной» Мессы елеев – в подборке фотографий, любезно предоставленных архимандритом Иваном Легой и сестрой Полиной Зоммер, SJE: