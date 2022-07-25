Немецкий священник-иезуит XVII века Филипп Йенинген причислен к лику блаженных

16 июля в городе Элльванген (Германия) состоялась церемония причисления к лику блаженных Католической Церкви сельского священника-миссионера Филиппа Йенингена SJ, который жил в XVII веке (1642-1704). Торжественную Мессу перед базиликой Святого Вита возглавил архиепископ Люксембурга и председатель Комиссии епископов ЕС COMECE кардинал Жан-Клод Холлерих, которому сослужил епископ Роттенбург-Штутгартский монс. Гебхард Фюрст. По случаю беатификации Генеральный настоятель Общества Иисуса о. Артуро Соса направил специальное послание своим собратьям и всей «семье Игнатианы», передает Седмица со ссылкой на официальный сайт Ордена иезуитов.

Уже второй раз за текущий месяц иезуит официально признан блаженным Католической Церковью: в начале июля это был отец Солинас, миссионер с Сардинии, замученный в 1683 году в миссии иезуитов на северо-западе Аргентины, а теперь беатифицирован немецкий иезуит, посвятивший себя миссионерской деятельности в Баварии. Эта беатификация добавляет еще один праздничный момент к юбилейному «Году святого Игнатия», основателя Ордена иезуитов, который завершится в день памяти св. Игнатия Лойлоы 31 июля.

Иоганн Филипп Йенинген родился в 1642 году в Баварии и осуществлял свое священническое служение в качестве странствующего проповедника, в основном в том же регионе Германии. Эпоха, в которой довелось жить подвижнику, была отмечена глубокими ранами войны и насилия. Когда он родился, Тридцатилетняя война находилась в завершающей стадии, а когда он умер, война за испанское наследство (1701—1714 гг.) только началась. В обеих войнах решающие сражения велись недалеко от Элльвангена. В течение многих лет он был прикреплен к базилике иезуитов в Элльвангене. Здесь он умер и был похоронен в 1704 году.

Провинциальный настоятель Центральноевропейской провинции иезуитов отец Бернхард Бюрглер SJ так писал о прославленном ныне подвижнике: «Жизнь отца Филиппа Йенингена полностью находилась в русле Духовных упражнений св. Игнатия. Таким образом, он смог помочь многим людям быть обновленными Богом в их жизни. Благодаря своему простому языку, назидательному образу жизни и благотворительности он имел большое влияние, где бы ни оказался. Люди чувствовали, что он верит в то, что говорит, и — что, пожалуй, еще важнее — что он не требует от них ничего такого, чего не требовал бы от себя».

Желание присоединиться к иезуитам прочно закрепилось в Филиппе уже в возрасте 14 лет, но решительное противодействие со стороны родителей заставило его ждать еще семь лет. Когда его отец, оправившись от тяжелой болезни, изменил свое отношение к Ордену, Филипп в 1663 г. поступил в новициат. После учебы он сначала преподавал в коллегиях, а в 1680 г. начал свою миссионерскую деятельность в Эльвангене, где ему было поручена часовня на холме Шененберг, посвященная Богородице. Его присутствие привлекло множество паломников, и он получил разрешение построить церковь в Шененберге. Эта церковь вскоре стала санктуарием Пресвятой Девы Марии, в то время, когда такие духовные центры были редкостью в Германии.

В своем специальном послании по случаю нынешней беатификации Генерал Ордена иезуитов похвалил «миссионерское рвение» Филиппа Йенингена, который описывается им как «неутомимый миссионер в районе Элльванген и его окрестностях в четырех епархиях». Его служение в качестве сельского миссионера было настоящим апостольством, считает о. Артуро Соса. Многие католики жили рассеянно и не имели своего пастыря, даже церкви и приходы, часто разрушавшиеся, нуждались в ремонте. Отец Филипп Йенинген путешествовал по стране, проводил миссии и давал ретриты священникам; он особенно заботился о солдатах, заключенных и приговоренных к смерти. Несмотря на слабое здоровье, он вел очень активную жизнь и, несмотря на многочисленные болезни, постоянно приносил людям утешение и помощь.

В разгар своей деятельности миссионер серьезно заболел и умер 8 февраля 1704 года. Он был похоронен в базилике Святого Вита в Элльвангене. Попытки его прославления начались уже вскоре после его смерти. Тем не менее, официально процесс его беатификации открылся лишь в 1953 году.

1953 — Начало беатификационного процесса епископом Карлом Лейпрехтом.

О продолжающемся почитании подвижника свидетельствуют бесчисленные эпизоды помощи и исцелений, полученных благодаря его заступничеству, включая исцеление, которое произошло в 1985 году и было признано Католической Церковью чудесным.

Блаженный Филипп Йенинген сделал «любовь Бога видимой» благодаря своей работе, которая, по словам о. Артуро Сосы, до сих пор вдохновляет верующих. Его беатификация показывает нам, что именно через людей, которые всеми силами посвящают свою жизнь Евангелию, в мир входят надежда и уверенность.