Некоторые подробности визита Папы Франциска в Северную Македонию

В преддверии Апостольского визита Папы Франциска в Республику Северная Македония, который пройдет 7 мая с.г., предстоятель македонских католиков епископ Киро Стоянов (он совмещает служения Ординария латинской епархии Скопье и Апостольского экзарха македонских греко-католиков) дал интервью агентству Vatican News, в котором подчеркнул, что предстоящая поездка Святейшего Отца целиком и полностью отвечает его стремлению «быть с теми, кто на периферии», поскольку это касается не только отдельных людей, но и поместных Церквей.

«Папский визит будет довольно кратким, — сказал епископ Киро Стоянов, — однако весьма насыщенным. В первую очередь, Понтифик, следуя протоколу, встретится с властями нашей страны, а затем — с ее религиозными лидерами, руководителями Церквей и религиозных общин». Далее епископ пояснил, что речь идет об общинах католиков, православных, методистов, мусульман и иудеев. Эта встреча пройдет в столичном Мемориале Матери Терезы, т.е. на месте рождения этой великой святой. «Я полагаю, что именно это место больше всего отвечает такого рода встречам в духе харизмы Матери Терезы, любившей все без исключения народы», — отметил македонский иерарх, добавив, что следующим пунктом в программе визита стоит встреча Святейшего Отца с бедняками, о которых заботятся Сестры Матери Терезы — Миссионерки Божественной Любви.

Кульминацией же визита станет св. Месса, которую Папа Франциск отслужит на главной площади столицы Северной Македонии, после чего состоятся еще две его встречи: с молодыми верными различных конфессий и религий, а также с духовенством. «Хочу поделиться любопытным фактом, — продолжил епископ Стоянов: в этой встрече примут участие священники как латинского, так и византийского обрядов, а последние — вместе с членами своих семей, поскольку большинство их женато. Таким образом Папа встретится с их семьями. Один из священников византийского обряда выступит со свидетельством именно в качестве женатого, имеющего семью священника, который совмещает заботы о домашних с заботами о приходе и вверенных его попечению верных».

Кроме того, епископ Киро Стоянов подробно остановился на сотрудничестве Католической Церкви в Северной Македонии с последователями других конфессий и религий. «Нами создан Межрелигиозный совет, — сказал он, — и мы, религиозные лидеры, часто встречаемся в своем кругу. Когда я рассказал о предстоящем визите Его Святейшества, все выразили свое согласие и заверили нас в своей поддержке, вознося благодарение Богу за приезд Папы, который несомненно принесет мир и благословение нашей стране». Католики в Республике Северная Македония составляют лишь 1% ее населения — порядка 20 тысяч человек, из которых 15 тысяч придерживаются византийского обряда, а 5 — латинского.

По материалам Vatican News