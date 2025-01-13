Неделя молитв о единстве христиан в 2025 году: «Веришь ли сему?» (Ин 11,26)

Дорогие, перед вами материал для Недели молитв о единстве христиан, которая пройдет с 18 по 25 января 2025 года.

Каждый из вас может использовать его по своему усмотрению, идеально было бы организовать в это время молитвы в каждом приходе, пригласив братьев и сестер, а также пасторов других конфессий.

Давайте не забывать, что Иисус молился о том, чтобы все были едины.

Благодарю сестру Дарью Рассказову CSSE за перевод текстов.

Хорошей предстоящей недели!

Брат Коррадо Трабукки, OFM

Делегат по экуменизму и диалогу Преображенской епархии.

В рамках недели приглашаем 25 января 2025 г. в 16:00 на Молитву о единстве христиан в Кафедральный собор Преображения Господня (г. Новосибирск, ул. Горького, 100).

«ВЕРИШЬ ЛИ СЕМУ?» (ИН 11, 26)

НЕДЕЛЯ МОЛИТВ О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН



Рекомендации по организации недели молитвы о христианском единстве

СТРЕМЛЕНИЕ К ЕДИНСТВУ: ЗАДАЧА НА ЦЕЛЫЙ ГОД

Традиционная в северном полушарии дата проведения Недели молитвы о христианском единстве — с 18 по 25 января, она была предложена в 1908 году отцом Полом Уоттсоном, поскольку приходится на период между праздником кафедры святого Петра и праздником обращения святого Павла; таким образом, она имеет символическое значение. В южном полушарии, где январь является праздничным периодом, церкви отмечают Неделю молитвы в другие даты, например, в день Пятидесятницы (как было предложено движением «Вера и Конституция» в 1926 году), период, столь же символичный для единства Церкви.

Памятуя о такой гибкости в выборе даты Недели, мы призываем верующих рассматривать представленный здесь материал как приглашение найти возможности в течение всего года выразить степень общения, уже достигнутую между церквями, и вместе молиться о достижении полного единства, которое является волей самого Христа.

Текст предлагается с оговоркой, что, по возможности, он должен быть адаптирован к местным обычаям, с особым вниманием к литургической практике в ее социально-культурном контексте и экуменическому измерению.

Экуменические структуры, способные реализовать это предложение, уже существуют в некоторых населенных пунктах, но там, где их нет, есть надежда на их внедрение.

БИБЛЕЙСКИЙ ОТРЫВОК

Евангелие от Иоанна 11, 17-27

Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?

Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ

Введение

«Веришь ли сему?» (Ин 11, 26)

Экуменическое богослужение этого года было подготовлено монашеской общиной Бозе, экуменическим монастырем братьев и сестер, расположенным на севере Италии. Поскольку в этом году мы празднуем 1700-летие Никейского собора, эта молитва также сосредоточена на Никейском Символе веры, и, следовательно, библейские чтения непосредственно представляют тему веры.

Жизнь общины в Бозе отмечена регулярным ритмом молитвы. При звуке колокола, призывающего к молитве, сестры, братья и гости собираются в часовне. Поэтому, если позволяет местный контекст, предлагается, чтобы собравшиеся верующие, прежде чем отправиться на свои места, были встречены и собраны небольшими группами на специально подготовленных площадках перед местом богослужения.

В начале богослужения, верующие переходят в подходящее для слушания и размышления над Словом Божьим, место. Затем собравшейся общине предлагается поразмышлять над историей исповедания Марфой веры в Иисуса, рассказанной в Евангелии от Иоанна 11, 17-27. В соответствии с практикой монастыря Бозе, после этого наступает время тишины, в течение которого каждый из собравшихся погружается в размышление над провокационным вопросом Иисуса к Марфе: «Веришь ли сему?». Предлагается, чтобы эта тишина — с учетом конкретных возможностей места — была гармоничной и длилась не менее пяти минут.

В ответ на провозглашение Слова, присутствующие вместе выразят свою веру торжественным произнесением Никейского Символа веры. Этот момент характеризуется разделением света Христова, который будет символизировать зажженные свечи. Свечи раздаются присутствующим, и свет распространится от амвона на всю общину. Вместе, освященные светом мира и объединенные в любви, присутствующие провозгласим: «Веруем…». В конце богослужения зажженные свечи необходимо уместить в безопасное место, чтобы они продолжили гореть вместе как напоминание о постоянном призыве к единству между христианами.

Еще одна особенность богослужения этого года — включение текстов раннехристианских писателей в молитвы. Для сестер и братьев Бозе эти авторы являются живым источником для их общей жизни, поскольку они отражают не только общую веру до и после Никеи, но и разнообразие языков, культур и духовностей, характерное для ранней Церкви.

Тексты, предназначенные для предстоятеля (П.), могут быть распределены между различными священнослужителями или представителями различных традиций, присутствующих на богослужении, точно так же тексты, предназначенные для чтеца (Ч.), могут быть распределены между несколькими людьми.

Благословение и напутствие могут быть провозглашены совместно священнослужителями или представителями различных общин.

Указания относительно версии символа веры, используемой на этом богослужении

Текст Символа веры, подготовленный для экуменического богослужения, представляет собой Никео-Константинопольский Символ веры, обычно используемый во время Генеральных ассамблей Вселенского Совета Церквей и других экуменических мероприятий. Говоря о Святом Духе, эта версия опускает выражение Filioque — «и Сына» — во фразе «от Отца /…/ исходящего». На самом деле этого выражения не было ни в первоначальном тексте Символа веры, принятого на Никейском соборе (325 г. н. э.), ни в тексте, принятом на Константинопольском соборе (381 г. н. э.), но оно было добавлено на Западе в VI веке, чтобы подчеркнуть божественность Сына в борьбе с арианской ересью. Это добавление стало причиной споров между Востоком и Западом на протяжении многих веков и предметом важных экуменических дискуссий в последние десятилетия. Аналогичным образом, в избранной версии также опущено выражение Deum de Deo — «Бог от Бога» — в отношении Сына, которое изначально было включено в Никейский Символ веры, но было исключено из версии, принятой в Константинополе в 381 году.

Документ 1981 года Комиссии по вере и конституции Экуменического Совета Церквей, полноправным членом которого является Католическая Церковь, рекомендует «повсеместно признать и восстановить первоначальную форму третьей части Символа веры без Filioque, чтобы все христианские народы могли в этой формуле исповедовать свою общую веру в Святого Духа». Хотя выражение Filioque остается в литургической традиции Латинской Церкви и некоторых других Западных Церквей, оно обычно опускается, когда Символ веры произносится на экуменических встречах между епископом Рима и различными главами Восточных Церквей.

Католический документ 1995 года гласит: «Католическая Церковь признает согласованную и экуменическую, абсолютную и непреложную ценность — как выражение древней общей веры Церкви и всех христиан — символа веры, исповеданного на греческом языке Вторым Вселенским Собором в Константинополе в 381 году. Никакое исповедание веры, свойственное той или иной литургической традиции, не может противоречить этому выражению веры, преподаваемому и исповедуемому неразделенной Церковью»

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

СЛОВА БОЖИЯ

Введение

П-Предстоятель

Ч-Чтец

Н-Народ

ПРИЗЫВ К МОЛИТВЕ

Богослужение начинается у входа в храм.

П.: Благословен Бог наш во все века.

Н.: Отныне и вовеки. Аминь.

П.: Придите, поклонимся Богу, Царю нашему.

Н.: Поклоняемся Христу, являющему Себя среди нас, нашему Царю и нашему Господу.

П.: Придите, преклонимся Господу, Царю нашему и Богу.

Н.: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.

Ч.1: Иисус, придя в Вифанию, нашел, что Лазарь уже четыре дня в гробе.

Собравшиеся начинают продвигаться внутрь помещения храма.

Ч.2: Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.

Ч.3: Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.

Н.: Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.

Ч.1: Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.

Н.: Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.

Ч.2: Веришь ли сему?

Короткое молчание

Ч.3: Верите ли вы сему?

Короткое молчание

Ч.1: Верите ли вы сему? (ср. Ин 11, 17-27)

Молчание

Песнопение

П.: 1700 лет назад христиане вели полемику друг с другом по вопросам веры, сталкиваясь с трудностями и дезориентацией. Однако из этого порой жаркого противостояния появилась возможность вместе выразить свою веру в словах, определенных в Никейском Символе веры. Сегодня мы собрались здесь, объединившись как братство христиан, из разных культур и конфессий, чтобы выразить нашу общую веру. Христос посреди нас.

Н.: Был, есть и будет.

Приветственное обращение (принимающая община произносит приветственное слово)

Вступительные молитвы

Н.: Kyrie, eleison! Господи, помилуй!

Ч.1: Боже, Творец и хранитель всех сердец, приумножающий род человеческий на земле, пусть все народы признают, что Ты — единый Бог, что Иисус Христос — Сын Твой, и что мы — народ Твой, овцы паствы Твоей.

Н.: Kyrie, eleison! Господи, помилуй!

Ч.2: Господи, просим Тебя, приди к нам на помощь, спаси страждущих, помилуй угнетенных, яви Лик Твой нуждающимся.

Н.: Kyrie, eleison! Господи, помилуй!

Ч.3: Господи, верный из поколения в поколение, справедливый в судах Твоих, милостивый и сострадательный, прости нам наши прегрешения, очисти нас Истиной Твоей и направь наши стопы, чтобы мы шли путем святости и справедливости.

Н.: Kyrie, eleison! Господи, помилуй!

Ч.4: Господи, да осветит нас Твой Лик в мире и благости, даруй мир и покой нам и всем жителям земли; даруй нашим правителям мудрость и разум, пусть они исполняют свои обязанности справедливо и содействуют всеобщему миру.

Н.: Kyrie, eleison! Господи, помилуй!

(ср. Климент Римский [ок. 35-99])

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЛОВА ГОСПОДНЯ

Первое чтение: Второзаконие 6, 4-9

Ч.: Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

Псалом 131 (130)

Ч.: Уповай на Господа, ныне и вовеки.

Ч.: Господи! не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои.

Ч.: и я не входил в великое и для меня недосягаемое: я спокоен и безмятежен.

Ч.: Как дитя на руках матери, сердце мое спокойно во мне.

Ч.: Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек!

Второе чтение: Первое послание Ап. Петра 1, 3-9

Ч.: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, лю́бите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ.

Ответный респонсорий

Ч.: Велик Господь и велика сила Его.

Н.: Велик Господь и велика Его сила.

Ч.: Разум Его не измерим.

Н.: Велика Его сила.

Ч.: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Н.: Велик Господь и велика сила Его.

Евангелие: Из Евангелия от Иоанна 20, 24-29

П.: Фома же, один из Двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.

После этого наступает минута тишины или песнопение.

Проповедь

Затем вновь следует минута тишины или песнопение.

III. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ВЕРЫ

Раздаются свечи, во время этого Предстоятель провозглашает:

П.: Иисус сказал: «Я свет миру» (Ин 8, 12). Во многих христианских традициях во время празднования обряда крещения зажженная свеча передается крещаемому или крестным родителям. Сам Иисус призывает своих последователей быть «светом миру», поэтому каждый из нас является носителем света воскресшего Христа. Давайте взаимно примем свет Христа и передадим его друг другу.

Когда все получили свечи, Предстоятель зажигает первую свечу и делится светом с теми, кто стоит рядом с ним, а те, в свою очередь, делятся им дальше.

П.: Иисус сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, жив будет; истинно, живущий и верующий в Меня не умрет никогда. Веришь ли ты сему?»

Н.: «Господи, да! Я верю, что Ты — Мессия, Сын Божий, Который должен прийти в мир».

Каждый, передающий пламя горящей свечи другому, произносит: «Свет Христов». Когда все свечи зажжены, Предстоятель продолжает:

П.: Давайте любить друг друга, чтобы в едином духе провозглашать веру, в которую мы все были крещены. А теперь давайте соединим наши голоса, чтобы вместе исповедовать Никео-Константинопольский Символ веры*

( * Воспроизведенный здесь Никео-Константинопольский Символ веры был использован во время 3-й встречи Конференции европейских церквей (CEC) и Совета конференций европейских епископов (ССЕЕ) в Рива-дель-Гарда, 1984, и обычно используется на экуменических торжествах на итальянском языке. Согласно указаниям Международной комиссии, ответственной за подготовку текста для экуменического богослужения, выражение «Бога от Бога», первоначально присутствовавшее в тексте, было опущено.)

П: Верую во единого Бога

Отца Всемогущего,

Творца неба и земли,

видимого всего и невидимого.

И во Единого Господа Иисуса Христа,

Сына Божия Единородного,

от Отца рожденного прежде всех веков,

Света от Света,

Бога истинного от Бога истинного,

рожденного, несотворенного,

единосущного Отцу,

через Которого все сотворено.

Ради нас, людей,

и ради нашего спасения

сошедшего с небес,

и воплотившегося

от Духа Святого и Марии Девы,

и ставшего Человеком;

распятого за нас при Понтии Пилате,

страдавшего и погребенного,

воскресшего в третий день по Писаниям,

восшедшего на небеса

и сидящего одесную Отца,

вновь грядущего со славою

судить живых и мертвых,

и Царству Его не будет конца.

И в Духа Святого,

Господа Животворящего,

от Отца исходящего;

Которому вместе с Отцом и Сыном

подобает поклонение и слава;

Который вещал через пророков.

И во единую Святую

Вселенскую и Апостольскую Церковь.

Исповедую единое Крещение

во отпущение грехов.

Ожидаю воскресения мертвых,

и жизни будущего века.

Аминь.

МОЛИТВА ВЕРНЫХ И «ОТЧЕ НАШ»

Ч.1: Все вещи созданы из ничего, и их бытие погрузилось бы в небытие, если бы Автор всего сущего не держал их в Своих руках (Григорий Великий [ок. 540-604]).

Ч.2: Податель жизни, мы принимаем все из Твоих рук и по Твоему Провидению. Научи нас жить в этом мире, бережно и справедливо охраняя все, что Ты создал.

Н.: Мы веруем, помоги нашему неверию.

Ч.1: Я называю это верой: это тот свет разума, который возникает в душе по благодати, утешает сердце и дает дар надежды (Исаак Ниневийский [VII век]).

Ч.2: Любящий Боже, даруй нам надежду в мире, охваченном раздорами и разногласиями. Оживи Свой народ, страдающий от безразличия и разделения.

Н.: Мы веруем, помоги нашему неверию.

Ч.1: Что же удивительного, если, обращаясь к Богу, мы прежде всего исповедуем веру, понимая, что без веры мы не можем жить даже повседневной жизнью (Руфин Аквилейский [ок. 344-411]).

Ч.2: Милосердный Боже, прости нас за то, когда мы как христиане не смогли жить в единстве. Привлеки нас к вере в Тебя так, чтобы мы могли свидетельствовать о ней миру.

Н.: Мы веруем, помоги нашему неверию.

Ч.1: Пусть победит вера: вера, которая приводит разум к доверию, вера, которая не исходит из человеческой логики, но является плодом Святого Духа (Василий Кесарийский [ок. 330-378]). 16

Ч.2: Утешитель небесный, молим Тебя: сделай так, чтобы мы больше полагались на дар Твоей мудрости, чем на разум наших собственных рассуждений.

Н.: Мы веруем, помоги нашему неверию.

Ч.1: Его свет явился и заставил исчезнуть тьму; Он освятил наше рождение и уничтожил смерть, ослабив те самые цепи, которые сделали нас узниками (Иреней Лионский [ок. 135-198]).

Ч.2: Милостивый Господь, помоги нам объединить усилия, чтобы везде, где есть тьма и угнетение, страдания и несправедливость, мы могли принести Твой свет и свободу.

Н.: Мы веруем, помоги нашему неверию.

Отче наш

Местная община согласовывает версию «Отче наш», которую все будут использовать для совместной молитвы.

П.: Как братья и сестры во Христе, давайте помолимся так, как Он Сам научил нас молиться:

Н.: Отче наш…

Песнопение

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключительная молитва (монашеская община Бозе)

С.: Боже, Отче наш, прими нашу хвалу и благодарность за все, что уже объединяет христиан в исповедании и свидетельстве о Господе нашем Иисусе Христе. Веди нас к тому времени, когда все церкви осознают себя в едином видимом общении, которое Ты завещал и о котором Твой Сын молился Тебе в силе Святого Духа. Освободи нас, Ты, живущий и царствующий ныне, и присно, и во веки веков.

Н.: Аминь.

П.: Благословим Господа

Н.: Возблагодарим Бога.

П.: Пусть Тот, Кто объединяет нас и является нашим миром, дарует, чтобы мы могли являть себя Отцу в едином Духе.

Н.: Аминь.