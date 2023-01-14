МАТЕРИАЛЫ НЕДЕЛИ МОЛИТВ О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН — 2023

Дорогие друзья, братья и сестры.

Мы стоим на пороге Недели молитв о единстве христиан.

Прошло более ста лет с тех пор, как этот день начали отмечать, и мы ежегодно присоединяемся к этой молитве, чтобы все были едины.

Молитвенная неделя является частью духовного экуменизма, который вместе с обращением сердца являет собой душу экуменического движения.

Материал, который я посылаю вам, является подспорьем для этой молитвы, однако каждый может адаптировать его в зависимости от места и ситуации, в которой он служит и находится.

«Христианское единство не будет плодом утонченных теоретических дискуссий, в которых каждый будет пытаться убедить другого в справедливости своего мнения. Сын человеческий придет вновь и найдет нас дискутирующими» — такими словами 2015 году Папа Франциск завершил свою проповедь в базилике Св. Павла на Неделе молитв о единстве христиан, приглашая нас искать новые пути: «Мы должны признать, что чтобы достичь глубины тайны Божией, мы нуждаемся друг в друге, нужно встречаться и даже конфликтовать друг с другом только под руководством Святого Духа, который гармонизирует, преодолевает конфликты, примиряет разногласия».

Я искренне благодарю сестру Дарью Рассказову, CSSE, за помощь в переводе материала.

Хорошей вам всем недели.

Священник Коррадо Трабукки, OFM,

делегат по экуменизму в Преображенской епархии в Новосибирске

Неделя молитв о единстве христиан 2023

Научитесь делать добро! Стремитесь к справедливости (Исайя 1, 17)

Введение в тему

Введение

Исайя жил и пророчествовал в Иудее в VIII веке до Рождества Христова, он был современником пророков Амоса, Михея и Осии. Слабость «сверхдержав» того времени, Египта и Ассирии, подарила как Израилю, так и Иудее время большого экономического успеха и политической стабильности. И, однако, в это же время несправедливость, неравенство и неравноправие широко распространились в обоих царствах.

Расцвела и религия, понимаемая как ритуал и формальное выражение веры в Бога, сосредоточенное на храмовых приношениях и жертвах. Религией ритуалов руководили священники, пользовавшиеся щедротами богатых и сильных. Благодаря физической близости и взаимосвязям царского дворца и Храма практически полностью власть и влияние были сосредоточены вокруг царя и священников, почти никогда не встававших на защиту угнетаемых и страдающих от неравенства. В современном Исайе мировоззрении (вновь и вновь проявляющем себя с течением истории) люди богатые и дающие обильные приношения расценивались как хорошие и благословленные Богом, бедные же и не могущие принести жертву считались проклятыми Богом грешниками. Бедных часто порочили из-за их экономической неспособности полностью участвовать в храмовом богослужении.

Таков контекст высказываний Исайи, пытавшегося пробудить в народе иудейском осознание сложившегося положения. Вместо одобрения современной религиозности как благословения, Исайя видит гнойную рану и святотатство перед лицом Всевышнего. Его пророчества обличают политические, общественные и религиозные структуры и лицемерие жертвоприношений, когда притесняют слабых. Он решительно высказывается против продажных правителей и в пользу обездоленных, указывая, что только Бог – источник праведности и справедливости.

Рабочая группа, назначенная Миннесотским Советом Церквей, выбрала этот стих из первой главы пророчества Исайи как центральный текст Недели Молитв: “Научитесь делать добро! Стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову” (1, 17).

Исайя учил, что Бог требует праведности и справедливости от каждого из нас, всё время и во всех областях жизни. Современный мир во многих отношениях отражает вызовы разделения, c которыми в своей проповеди столкнулся Исайя. Справедливость, праведность и единство проистекают из глубокой любви Бога к каждому их нас, они живут в сердце Бога, и их Бог ожидает от наших взаимоотношений. Божие обетование создать новое человечество “из всех племён, и колен, и народов, и языков” (Откр 7, 9) призывает нас к миру и единству, которых Бог неизменно желает для творения.

Язык пророка в отношении современной ему религиозности суров: “Довольно приношений никчемных! Их дым омерзителен мне… Ко Мне простираете руки, но Я отвернусь от вас (стихи 13, 15). Произнеся этот обжигающий приговор, указав на неправильное, Исайя предлагает лекарство. Он учит народ Божий: “Омойтесь, очиститесь, удалите от лица Моего ваши злые дела. Перестаньте творить зло’ (стих 16).

Сегодня сегрегация и угнетение по-прежнему проявляют себя, когда какая-либо группа или класс людей получает привилегии перед остальными. Грех расизма присутствует во всех верованиях или практиках, выделяющих одну «расу» или возвышающих ее над другой. Расовые предрассудки, сопровождаемые или подкрепляемые неравенством сил, переходят с уровня человеческих отношений в ткань общества, и системный расизм продолжает свое существование. Его существование кому-то принесло несправедливые преимущества, в том числе и церквям, а на других возложило бремена и исключило их из общества, просто основываясь на цвете их кожи и связанных с восприятием «расы» культурных ассоциациях.

Библейские пророки так яростно обличали верующих людей, и некоторые верующие христиане поддерживали и продолжают поддерживать и укреплять предрассудки и угнетение, сеять разделение. История показывает, что христиане слишком часто включались в такие структуры греха, как рабство, колонизация, сегрегация и апартеид, лишавшие других людей их достоинства по лживым расовым основаниям, вместо того чтобы признать достоинство каждого человека, сотворенного по образу и подобию Бога. Христианские церкви не смогли распознать достоинство всех крещеных и преуменьшили достоинство братьев и сестер во Христе на основании предполагаемых расовых различий.

Вспомним слова преподобного Мартина Лютера Кинга: “Вот одна из трагедий нашего времени, позорных трагедий, 11 часов утра в воскресенье – один из самых сегрегированных моментов, если не самый сегрегированный в христианской Америке”. Это утверждение показывает пересечения между отсутствием христианского единства и разобщенностью человечества. Любое разделение – плод греха, то есть взглядов и действий наперекор единству, которого Бог желает для всего творения. Трагически, расизм – часть греха, разделившего христиан между собой, из-за него христиане совершают богослужения в разное время и в разных зданиях, и в ряде случаев он привел к разделению христианских общин.

К сожалению, со времен высказывания Мартина Лютера Кинга немногое изменилось. 11 часов утра, наиболее распространенное время воскресной службы, указывает зачастую на не христианское единство, но скорее на разделение, как расовое и социальное, так и по деноминациям. Как возвестил Исайя, такое лицемерие верующего народа оскорбляет Бога: «сколько бы вы ни молились, Я не буду слушать вас, ваши руки в крови” (стих 15).

Научитесь делать добро

В выбранном для Недели молитв о христианском единстве в 2023 году отрывке пророк Исайя учит нас, как исцелить эти болезни. Нужно решиться подвергнуть себя самоанализу, чтобы научиться делать добро. Неделя молитв – это идеальное время, чтобы христиане признали, что разделения между нашими церквами и деноминациями нельзя отделить от разделений внутри рода человеческого. Совместная молитва о христианском единстве позволяет нам размышлять о том, что нас объединяет, и решиться противостоять угнетению и разделению человечества.

Пророк Михей указывает, что Бог нам открыл, что хорошо и чего Бог требует от нас: “действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим” (Мих 6:8). Действовать справедливо значит уважать каждого человека. Справедливость подразумевает действительно равноправное отношение, чтобы исцелить историческое неравенство, основанное на «расе», гендере, религии и социально-экономическом статусе. Для смиренномудренного хождения пред Богом нужны покаяние, воздаяние и наконец примирение. Бог ожидает от нас объединения, чтобы мы поделились ответственностью за равноправие всех Божьих детей. Единство христиан должно быть знаком и предчувствием примиренного единства всего творения. Однако же разделение христиан ослабляет этот знак, укрепляя разделение вместо исцеления мира, к чему призвана Церковь.

Стремитесь к справедливости

Исайя советует Иудее стремиться к справедливости (стих 17), то есть признать, что в обществе существует несправедливость и угнетение. Он умоляет народ иудейский изменить этот status quo. Стремление к справедливости требует от нас противостоять тем, кто причиняет зло другим. Это нелегкая задача, порой она приводит к конфликтам, но Иисус заверяет нас, что защита справедливости перед лицом угнетения приводит в Царство Небесное: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное” (Мф 5:10). Церкви во многих частях света должны признать, как они поддались общественным нормам и молчали или активно соучаствовали в расовой несправедливости. Расовые предрассудки – одна из причин христианского разделения, разорвавшего Тело Христово. Токсические идеологии, например, учение о превосходстве белой расы или доктрина открытия, причинили много зла, особенно в Северной Америке и в землях, не одно столетие колонизируемых европейскими державами. Мы, христиане, должны быть готовы разрушать системы угнетения и защищать справедливость.

Миннесотская группа работала над текстами Недели молитв о христианском единстве во время, наполненное злом и разоренное многими формами угнетения во всем мире. Это страдание значительно усилилось во многих регионах, особенно на глобальном юге, из-за пандемии Covid-19: многие были лишены даже основных средств к существованию, практическая помощь в общем отсутствовала. Книга Екклесиаста, кажется, откликается на нынешний опыт: “И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слёзы угнетённых, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их — сила, а утешителя у них нет” (Еккл 4:1).

Угнетение вредит всему роду человеческому. Не может быть единства без справедливости. Молясь о единстве христиан, мы должны признать существующее и наследственное угнетение и неуклонно следовать нашему намерению покаяться в этих грехах. Мы можем применить к себе требование Исайи: “Омойтесь, очиститесь”, ибо “ваши руки в крови” (стихи 15, 16).

Помогайте угнетенному

Библия говорит нам, что нельзя отделить наши отношения со Христом от нашего отношения ко всему Народу Божию, особенно же к тем, кого считают “наименьшими” (Мф 25:40). Наши взаимные обязательства часто требуют от нас участия в mishpat, этот термин на иврите означает восстановление справедливости, ходатайство за тех, чьи голоса не слышат, разрушение структур, создающих и поддерживающих несправедливость, созидание иных, заботящихся о справедливом отношении к каждому человеку и его правам структур. Этот труд должен выйти за пределы круга наших друзей, семьи и церковной общины – ко всему человечеству. Христиане призваны выслушать вопль всех страдающих, чтобы лучше понимать и отвечать на историю их страданий и травм. Преподобный Мартин Лютер Кинг часто говорил, что “бунт – это язык тех, кого не слышат”. Зачастую протесты и беспорядки происходят потому, что не были услышаны голоса протестующих. Если церкви присоединят свои голоса, вопль угнетенных о справедливости и освобождении усилится. Мы служим и любим Бога и нашего ближнего, служа и любя друг друга в единстве.

Защищайте сироту, заступайтесь за вдову

Вдовы и сироты занимают особое место в еврейской Библии, они, наряду с чужеземцами («пришельцами»), представляют собой наиболее слабых членов общества. В контексте экономического успеха в Иудее во времена Исайи вдовы и сироты находились в отчаянном положении, будучи лишены защиты и прав на собственную землю, а значит, возможности позаботиться о себе самих. Пророк призывал общину, радовавшуюся своему процветанию, не пренебрегать защитой и поддержкой беднейших и слабейших своих членов. Эхо этих слов звучит для нас сегодня, когда мы размышляем: кто в нашем обществе самые слабые?

Чьи голоса не слышны в наших общинах? Кого нет за столом? Почему? Какие церкви и общины отсутствуют в нашем диалоге, в нашем совместном действии и в нашей молитве о единстве христиан? Молясь сообща на протяжении этой Недели молитв, что мы хотим сделать ради этих отсутствующих голосов?

Заключение

В свое время Исайя бросил вызов Народу Божиему: учиться делать добро вместе, стремиться к справедливости вместе, выручать угнетенных вместе, защищать сироту и вступаться за вдову вместе. Этот вызов обращен и к нам сегодня. Как мы, христиане, живем в единстве, противостоя злу и несправедливости в наши дни? Как мы можем включиться в диалог, повысить нашу осведомленность, понимать и постигать жизненный опыт друг друга?

Эти молитвы и сердечные встречи властны преобразить нас – индивидуально и коллективно. Откроемся присутствию Бога на всех наших встречах, ища преображения, разрушения систем угнетения, исцеления грехов расизма. Включимся сообща в борьбу за справедливость в нашем обществе. Мы все принадлежим Христу.

Библейские размышления и молитвы на восемь дней

ДЕНЬ 1

Научитесь делать добро

Чтения

Ис 1:12-18 Научитесь делать добро! Стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову.

Лк 10:25-36 Но он сказал Иисусу: а кто мой ближний?

Размышление

Согласно Исайе, Бог хочет, чтобы Иуда не только был справедлив, но придерживался принципа всегда поступать правильно. Бог хочет, чтобы мы не только заботились о сиротах и вдовах, но поступали правильно в их отношении и в отношении всех, отвергнутых обществом. «Хороший» на иврите – yaw-tab’, и слово это означает быть радостным, довольным, приятным, делать что-то прекрасное.

Христианин – это ученик. Все христиане подвластны Слову Божию, и вместе учатся у него тому, что есть благо, и тому, кто нуждается в нашей солидарности. Когда общество становится безразличным к нуждам других, мы как дети Божьи должны учиться вставать на защиту наших угнетенных братьев и сестёр, говоря правду власть имущим и, если нужно, заступаться за них, чтобы они могли жить в мире и справедливости. Так поступая, мы всегда будем поступать правильно!

Наше обязательство искоренить грех и исцелиться от него требует от нас быть готовыми и желать вступить во взаимоотношения с нашими братьями и сестрами христианами.

Христианское единство

Законник спросил Иисуса: “А кто мой ближний?” Ответ Иисуса ведет нас за рамки религиозных, племенных и национальных разделений, чтобы распознать нужду ближнего. Так и христиане должны смотреть дальше этих рамок и разделений внутри христианской семьи, чтобы узнать и полюбить наших братьев и сестер во Христе.

Вызов

Кто угнетен или выброшен из вашего общества? Как церкви могут идти вместе с этими братьями и сестрами, отвечать на их нужды и выступать от их имени?

Молитва

Господи, Ты призвал народ Твой из рабства к свободе,

Даруй нам силу и отвагу искать нуждающихся в справедливости. Позволь нам узреть эту нужду и прийти на помощь, и через Духа Твоего Святого собери нас в едином стаде Иисуса Христа Пастыря нашего. Аминь.

ДЕНЬ 2

Соблюдение правосудия

Чтения

Прит 21:13-15 Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло.

Мф 23:23-25 Суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.

Размышления

С самого начала книга Притч стремится предложить мудрость и наставление в “правилах благоразумия, правосудия, суда и правоты” (1:2). Призыв поступать справедливо и стремиться к праведности повторяется постоянно, вновь и вновь указывая, что это любезнее Богу, чем жертвоприношение. Жемчужина мудрости дана нам в одном предложении: автор свидетельствует, что праведник радуется, когда вершится правосудие. Но правосудие беспокоит творящих беззаконие. Христиане вопреки существующим разделениям должны объединиться в радости, когда совершается правосудие, и быть готовыми к совместной борьбе, когда возникает противодействие справедливости. Когда мы следуем требованиям Господа и отваживаемся добиваться справедливости, мы можем оказаться в водовороте сопротивления и противодействия любой попытке исправить положение для самых уязвимых из нас.

Те, кому приносят выгоду системы и структуры, опирающиеся на идеи превосходства белой расы и такие репрессивные идеологии как «кастеизм» (это использование кастового фактора в политике, сопровождающееся культивированием недоброжелательного чувства по отношению к представителям других каст) и патриархат, будут стремиться отсрочить справедливость и отказать в ней, зачастую опираясь на насилие. Но стремление к справедливости бьет в средоточие силы, в мире, столь часто равнодушном к страданиям, давая место Премудрости Божьей, требовательной и терпеливой. Как радостно утверждение «Жизни черных важны» (“Black Lives Matter”) в борьбе за справедливость для людей, возлюбленных Богом, – угнетенных, покоренных, эксплуатируемых.

Нам приносят радость поиски примирения с другими христианами, чтобы лучше возвещать Царство. Пусть радость проявит себя, когда мы делимся нашим опытом присутствия Бога в общине в известных и неизвестных местах, где Бог идет вместе с нами по пути к исцелению, примирению и единству во Христе.

Христианское единство

Иисус в Евангелии обращается к религиозным лидерам, свыкшимся и удобно себя чувствующим перед лицом несправедливости в мире. Они с удовольствием исполняют религиозные обязанности, отдавая десятину с урожая мяты, аниса и тмина, то есть по мелочам, но пренебрегают более существенными и обременительными требованиями справедливости, милосердия и верности. Подобным образом и для христиан стали привычными и удобными существующие между нами разделения. Мы точно соблюдаем религиозные предписания, но часто пренебрегаем непростым желанием Господа, чтобы все Его ученики были едины.

Вызов

Как местные общины могут поддерживать друг друга в противостоянии, которое может породить отстаивание справедливости?

Молитва

Боже, Ты источник нашей мудрости. Мы молимся о мудрости и мужестве поступать справедливо, делами нашими исправляя то, что в мире не так;

Мы молимся о мудрости и мужестве возрастать в единстве Сына Твоего Иисуса Христа, с Тобой и Духом Святым царствующего во веки веков. Аминь.

ДЕНЬ 3

Действуй справедливо, люби дела милосердия, ходи смиренно

Чтения

Мих 6:6-8 Чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Мк 10:17-31 Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Размышление

Мы – не я. Пророк предупреждает народ, что значит верность завету с Богом: “… Чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим”. На языке Ветхого Завета «справедливость» и «доброта» («милосердие») не противоположные или разные понятия. На самом деле их связывает воедино одно слово – mishpat. Бог показал нам благо, Он просит нас поступать справедливо, любя милосердие и ходя смиренно пред Ним. Смиренномудренное хождение пред Богом — это хождение вместе с другими людьми, а значит, речь не идет о чем-то индивидуальном: мое хождение, моя любовь.

Бог приглашает нас к любви, собирающей нас в общение: мы – не я. Эта точка зрения показывает, как именно мы «действуем справедливо». Мы, христиане, действуя справедливо, являем миру Царство Божие, а, значит, приглашаем других в это место любящей доброты Бога. В Царстве Божьем все мы равно любимы как дети Божьи, и мы как Церковь Божья призваны любить друг друга как братья и сестры и пригласить других в эту любовь.

Справедливое действие, любовь к делам милосердия и смиренное хождение пред Богом призывает христиан действовать сообща, давая объединенное свидетельство Царства Божьего в наших общинах: мы – не я.

Христианское единство

“Смиренномудренное хождение” стало вызовом для богатого юноши, спросившего Иисуса, как ему достичь жизни вечной. Он исполнял все заповеди от юности своей, но он не мог сделать следующий шаг, присоединившись к ученикам Иисуса, из-за своего богатства, он был привязан к своему имуществу. Как трудно христианам отпустить то, что мы считаем богатством и что препятствует нам обрести большее богатство, присоединившись к ученикам Иисуса в христианском единстве.

Вызов

Как наши церкви могут ответить на нужды наших самых уязвимых соседей? Как мы можем уважать каждый голос в наших общинах?

Молитва

Всемилостивый и любящий Боже, отверзи очи наши, чтобы мы могли узреть нашу миссию, общую для всех наших братьев и сестер во Христе, – являть справедливость и любящую доброту Твоего Царства.

Помоги нам принимать наших ближних, как Сын Твой принял нас.

Помоги нам быть щедрыми, свидетельствуя о благодати, дарованной нам Тобой даром. Через Христа Господа нашего. Аминь.

ДЕНЬ 4

И вот слезы угнетенных

Чтения

Еккл 4:1-5 И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет.

Мф 5:1-8 …Блаженны плачущие, ибо они утешатся…

Размышление

“И вот слезы угнетенных.” Можно подумать, что автор и прежде с пугающей регулярностью становился свидетелем подобных зверств. И все же, может быть, он впервые действительно увидел слезы угнетенных, полностью вобрал в себя их боль и покорность. И хотя есть много причин для скорби, но если мы взглянем иначе, новым взглядом, то увидим и семена надежды: возможно, в этот раз свидетельство принесет перемены, изменит положение.

Молодая женщина посмотрела и увидела слезы угнетенных. Снятое камерой ее мобильного телефона убийство Джорджа Флойда в мае 2020 года обошло весь мир и породило священный гнев, когда люди засвидетельствовали и наконец признали то, что афроамериканцы переживали веками – чрезмерное подчинение репрессивным системам и слепоту привилегированных наблюдателей. Признание этого болезненного факта повсеместно вызвало излияние запоздалого сострадания, как в молитвах, так и в требующих справедливости протестах.

Переход от простого «смотрения» к видению и пониманию ободряет нас, живущих в этой земной реальности: Бог властен убрать бельма с наших глаз, чтобы обрели свободу свидетельствовать происходящее по-новому. Бельма спадают и Дух Святой дает понимание и также убежденность отвечать по-новому, в свободе. Одним из ответов церквей и общин стала молитвенная палатка на площади Джорджа Флойда, на месте его убийства. Таким образом эти церкви и общины объединились в утешении плачущих и угнетенных.

Христианское единство

Иисус увидел народ. Так начинается изложение Матфеем Заповедей Блаженств. В толпе народа Он должен был увидеть миротворцев, нищих духом, чистых сердцем, плачущих мужчин и женщин, тех, кто алчет и жаждет правды. Иисус в Блаженствах не только называет носимые людьми бремена, Он говорит, кем они станут – детьми Божьими и наследниками Царства Небесного. Мы, христиане, призваны видеть священную борьбу наших братьев и сестер во Христе.

Вызов

Как вы участвуете в христианских группах, противостоящих угнетению в вашем районе? Как церкви в вашей местности могут объединиться, чтобы лучше проявить солидарность с угнетенными?

Молитва

Боже справедливый и милостивый, сними бельма с очей наших, чтобы мы могли ясно видеть окружающее нас угнетение.

Мы молимся во имя Иисуса, увидевшего толпы народа и сжалившегося над ними. Аминь.

ДЕНЬ 5

Петь песнь Господню как странники на земле

Чтения

Пс 137(136):1-4 Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья: «пропойте нам из песней Сионских».

Лк 23:27-31 Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших.

Размышление

Плач псалмопевца родился в вавилонском изгнании иудеев. Однако же боль изгнания звучит во все времена и во всех культурах. Возможно, псалмопевец выкрикнул этот припев в небо. Возможно, каждый стих звучал среди скорбных рыданий. Возможно, эти стихи сопровождало безразличное движение плеч, свойственное жизни в несправедливости и ощущению бессилия что-либо изменить. Так или иначе, слова прозвучали, и боль этого отрывка отзывается в сердцах тех, с кем обращаются как с чужаком в иных краях или в собственной стране.

В псалме угнетатель требует улыбаться и веселиться, петь песни «счастливого» прошлого. На протяжении истории этого требуют от выброшенных на обочину общества. Были ли это менестрель-шоу, танцы гейш, или шоу Буффало Билла, угнетатели часто требовали от угнетенных радостных представлений ради выживания. Смысл прост и жесток. Ваши песни, ваши церемонии, ваша культурная идентичность, то, что делает вас священно неповторимыми, — все это позволено до тех пор, пока служит нам.

В этом псалме звучат голоса многих поколений угнетенных. Как мы можем петь песнь Господню, будучи чужаками в своей стране? Мы поем не для наших поработитетелей, но восхваляя Бога. Мы поем, потому что мы не одиноки: Бог не оставляет нас. Мы поем, ибо вокруг нас облако свидетелей. Предки и святые вдохновляют нас. Они побуждают нас петь песни надежды, песни свободы, песни освобождения, песни отечества, куда вернулся народ.

Христианское единство

Евангелие от Луки напоминает, что за Иисусом, несшим крест на Голгофу, шли люди, и среди них было много женщин. За Иисусом следуют верные ученики. Более того, Иисус видит их борение и страдания, которые они претерпевают, верно неся свои собственные кресты.

Благодаря экуменическому движению, сегодня христиане разных традиций используют одни и те же гимны, молитвенные размышления и идеи. Мы, любящие ученики, получаем их друг от друга в дар, ведомые верой, зачастую переживая испытания. Богатство таких общих даров нужно ценить и свидетельствовать о нашей общей христианской вере.

Вызов

Как мы вспоминаем наших предков и святых, живших среди нас, и поем песни веры, надежды и избавления из плена?

Молитва

Боже угнетенных,

Отверзи очи наши, да узрим вред, по-прежнему причиняемый нашим братьям и сестрам во Христе.

Дух Твой да укрепит нас, чтобы мы пели единогласно

И возвысили голос свой с теми, чье страдание не слышат. Молим Тебя во имя Иисуса. Аминь.

ДЕНЬ 6

Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Чтения

Иез 34:15-20 Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю.

Мф 25:31-40 Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Размышление

Евангелие от Матфея напоминает нам: нельзя отделить нашу любовь к Богу от нашей любви к другим людям. Мы любим Бога, когда кормим голодных, поим жаждущих, принимаем странников, одеваем нагих, заботимся о больных и навещаем узников. Заботясь и служа «одному из наименьших», мы заботимся и служим Самому Христу.

В 2020-2021 годах явило себя безмерное страдание детей Божьих. Охватившая мир пандемия Covid-19 наряду с экономическим, образовательным и экологическим неравенством повлияла на нас таким образом, что на исправление ее последствий потребуются десятилетия. Она выявила личное и коллективное страдание во всем мире и объединила христиан в любви, сопереживании и солидарности. Между тем убийство Джорджа Флойда сотрудником полиции Дереком Шовином в Миннесоте выявило продолжающееся расовое неравенство. Крик Флойда «Я не могу дышать!» — это крик многих страдающих как от пандемии, так и от угнетения.

Бог призывает нас уважать святость и достоинство всех детей Божьих. Наша забота, служение и любовь к другим людям открывают нам, кто мы, а не кто они. На нас, христиан, возложена ответственность любить и служить другим подобно тому, как Бог заботится о нас и любит нас. Поступая так, мы воплощаем в жизнь нашу общую веру и служим миру.

Христианское единство

Пророк Иезекииль описывает Господа Бога как пастыря, собирающего в стадо потерявшихся и перевязывающего раненных. Отец желает единства Своего народа, действием Духа Святого Он продолжает воплощать это единство в жизнь, собирая единое стадо. В молитве мы открываемся и принимаем Духа, восстанавливающего единство крещенных.

Вызов

Каким образом “наименьшие” невидимы для вас или вашей церкви? Как наши церкви могут совместно трудиться, заботясь и служа “меньшим сим”?

Молитва

Боже Любви,

Мы благодарим Тебя за неизменную Твою заботу и любовь к нам.

Помоги нам петь песни искупления. Распахни наши сердца, чтобы принять Твою любовь и одарить состраданием всю человеческую семью.

Мы молим Тебя во Имя Иисуса. Аминь.

ДЕНЬ 7

Происходящее ныне не должно иметь места

Чтения

Иов 5:11-16 И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои.

Лк 1:46-55 Низложил сильных с престолов, и вознес смиренных.

Размышление

Иов жил хорошей жизнью, но неожиданно испытал потерю своего скота и слуг, пережил смерть своих детей. Он страдал разумом, телом и духом. Мы все страдаем, и это проявляется в нашем разуме, теле и духе. Мы можем отстраниться от Бога и ближних. Мы можем потерять надежду. И все же мы, христиане, мы едины в нашей вере, что в Бог с нами в нашем страдании.

11 апреля 2021 в Миннесоте Данте Райт, безоружный афроамериканец двадцати лет, был смертельно ранен выстрелом белого полицейского во время обычной проверки на дорогах. Инцидент произошел во время суда над Дереком Шовином по обвинению в убийстве Джорджа Флойда.

Легко ощутить потерю надежды, когда нам снова напоминают, что мы живем в разделенном обществе, которое не полностью признает, уважает и защищает человеческое достоинство и свободу всех людей. Священник Брайан Массингейл, ведущий католический эксперт по социальной этике и исследователь расовой справедливости, отмечает: “Люди созидают общественную жизнь. Общество, в котором мы живем, — результат выбора и решений людей. Это значит, что то, что люди могут сломать, разделить, разъединить, мы с помощью Божьей можем исцелить, соединить, восстановить. Происходящее ныне не должно иметь места, в этом наша надежда и вызов для нас”.

В молитве христиане «настраивают» свои сердца по камертону сердца Бога, чтобы любить тех, кого любит Он, и любить так, как любит Он. Чистота молитвы настраивает сердца всех христиан, каковы бы ни были разделения между ними, любить то, тех и так, как любит Бог и выражать эту любовь делами.

Христианское единство

Магнификат – это радостная Песнь Богородицы обо всех делах Божьих, которые Она видит: вознесены смиренные – и восстановлено равновесие; голодные накормлены – и исправлена несправедливость; Бог вспомнил о слуге Своем Израиле. Господь никогда не забывает Своих обетований и не покидает Свой народ. Легко проглядеть или недооценить веру тех, кто принадлежит к иным христианским общинам, особенно маленьким. Но Господь собирает Свой народ воедино, вознося смиренных, и ценность каждого признается. Мы призваны видеть так, как видит Он, и ценить всех наших братьев и сестер христиан, как их ценит Он.

Вызов

Как мы можем объединиться во Христе, надеясь и веря, что Бог “затворит уста неправде?

Молитва

Боже Надежды,

Помоги нам помнить, что Ты с нами в нашем страдании.

Помоги нам нести надежду друг другу, когда безнадежность становится частым незваным гостем в наших сердцах.

Укорени нас, трудящихся сообща, чтобы искоренить все формы угнетения и несправедливости, в Твоем любящем Духе.

Дай нам мужество любить то, тех и так, как любишь Ты, и выражать эту любовь нашими делами.

Через Христа Господа нашего. Аминь.

ДЕНЬ 8

Справедливость восстанавливает общение

Чтения

Пс 82(81):1-4 Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость.

Лк 18:1-8 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь?

Размышление

Книга Псалмов соединила в себе молитву, хвалу, плач и наставления Бога для нас. В Псалме 82 (81) Бог призывает к справедливости, защищающей основные права, которыми наделен каждый человек: свободу, безопасность, достоинство, здоровье, равенство и любовь. Псалом также призывает низвергнуть системы неравенства и угнетения, исправив несправедливость, коррупцию, эксплуатацию. Мы, христиане, призваны поддерживать такую справедливость. В христианской общине мы соединяем наши желания и действия с Божьими, когда Он вершит дело спасения сотворенного мира. Любое разделение, в том числе между христианами, всегда коренится во грехе, а искупление неизменно восстанавливает общение.

Бог призывает воплотить в жизнь нашу христианскую веру, следуя истине, что люди гораздо важнее вещей, а любая общественная структура оценивается исходя из того, угрожает ли она жизни и достоинству каждого человека или поддерживает их. Все мы обязаны участвовать в жизни общества, совместно стремясь к общему благу и благосостоянию всех нас, особенно самых смиренных и обездоленных.

В своей книге “Иисус и лишенные наследства” преподобный доктор Говард Турман, духовный советник преподобного доктора Мартина Лютера Кинга младшего, отмечает: “Мы должны возвещать истину о том, что жизнь одна на всех и все мы связаны между собой. Значит, мы обязательно должны трудиться ради общества, в котором самый смиренный может найти прибежище и подкрепить силы. Вы должны положить свои жизни на алтарь общественных изменений, чтобы, где бы вы ни были, приблизилось Царство Божие”.

Христианское единство

Иисус рассказывает притчу о вдове и неправедном судье, чтобы научить народ, что “должно всегда молиться и не унывать” (Лк 18:1). Иисус одержал решительную победу над несправедливостью, грехом и разделениями. Мы, христиане, должны принять эту победу прежде всего в наших сердцах благодаря молитве и потом – делами в нашей жизни. Да не унываем мы никогда, но продолжим в молитве просить Божий дар единства и явим это единство в наших жизнях.

Вызов

Каким образом наши церкви, как народ Божий, призваны содействовать утверждению справедливости, объединяющую нас в любви и служении всей Божьей семье?

Молитва

Боже, Творец и Искупитель всего,

Научи нас смотреть внутрь себя, чтобы,

укорененные в Духе Твоем, мы мудро и отважно вышли наружу, всегда выбирая путь любви и справедливости.

Об этом мы молимся во Имя Сына Твоего Иисуса Христа в единстве Святого Духа. Аминь.

(эта часть перевода взята с сайта Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве)



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Экуменическая литургия Слова Божьего

Научитесь делать добро! Стремитесь к справедливости

(Исайя 1, 17)

Введение

Тема реки/воды имеет исключительное культурное значение для локальной группы, составившей текст для экуменической литургии. Река и вода, по сути, в контексте Миннесоты, означают как культурогенез (процесс становления народа), так и геноцид (процесс истребления народа) в некоторых моментах истории региона. Этот бином также имеет важное богословское и литургическое значение.

Неделя молитв о единстве христиан в Северном полушарии отмечается в январе, вскоре после празднования Крещения Господня во многих христианских традициях. Убежденность, что все принадлежат и являются членами общества, которое является и непрестанно становится сообществом возлюбленных братьев и сестер, питает труд на благо социальной справедливости, особенно расовой, призывая всех к публичному свидетельству и защите, в качестве «со-творителей» с Богом, мира и справедливости во всем творении.

В других частях мира Неделя молитв о единстве христиан отмечается во время Пятидесятницы, когда мы празднуем рождение Церкви и ощущаем себя живыми камнями в Теле Христовом. Церковь оживляется Духом в многообразии Его объединяющей и пророческой силы. Единство в разнообразии и эта Его сила питают дело справедливости и раскрывают нашу общую человечность, давая нам возможность общаться, несмотря на наши различия, и способность свидетельствовать о силе Бога и с ею помощью.

Связь между камнями и водой в контексте коренных жителей Миннесоты связана с ценностью и важностью жизни. На самом деле, очень часто в мудрых притчах коренных американцев вода и камни имеют священный характер. Вода – это жизнь, а камни представляют собой святость земли, на которой пустили корни многие поколения. Все творение оживляется Духом Божьим, поэтому мы все связаны.

Во время экуменической литургии будут использованы два символа: вода, которая представляет крещение и новую жизнь, и камни, которые представляют всю нашу личную историю, начиная с наших предков.

После вступительных обрядов собрание хранит молчание, готовясь всецело предаться слушанию. Затем следует момент исповедания грехов и просьба о прощении, основанный на тексте Исаии (Ис 1, 12-18), который вдохновил всю Неделю Молитв о единстве христиан и который будет вставлен в текст самого исповедания. Во время этого покаянного акта, когда будут прочитаны стихи 16 и 17, Предстоятель (или другой участник литургии) выливает кувшин воды в купель (или в заранее подготовленную большую емкость). Важно, чтобы этот краткий обряд совершался торжественно, чтобы он был всем виден и слышен, чтобы каждый мог поразмыслить над смыслом сказанного и символически упомянутого. За исповеданием грехов и просьбой о прощении следует молитва, песнопение и литургия Слова.

Начиная с текста Исаии, проповедь или размышления должны будут напомнить об отношениях между христианским единством и расовой несправедливостью в ее индивидуальном, системном и институциональном плане. Маргинализация людей из-за их «расы», культуры или языка разрывает связующую ткань человеческого общества и вызывает разобщенность внутри христианской общины.

Единство христиан должно быть крепким и видимым, чтобы показать, как один и тот же Дух, полученный в крещении, создает единство в многообразии творения Божия и формирует первоначальный план единства человечества. Проповедь также должна служить введением в последующий за ней символический обряд, который будет иметь место во время обмена свидетельствами.

Каждый участник литургии на входе должен получить небольшой камень. Общины, планирующие экуменическую литургии, должны найти и пригласить двух или трех человек, чтобы они рассказали истории о расовой несправедливости, с которой они столкнулись, подчеркнув, что христианское единство может сыграть ключевую роль в их преодолении.

Рассказав свою историю, люди, приглашенные свидетельствовать, кладут свой камень у подножия креста или зажигают свечу, символ Христа, Краеугольного камня и Света. В целом эта часть литургии должна длиться около 15 минут, но в конце Предстоятель может предложить участникам продолжить делиться своими историями после окончания празднования.

Экуменистическое богослужение завершается ходатайственными просьбами, совместной молитвой «Отче наш», благословением и заключительным словом. Песнопения также подобраны комиссией, однако, нужно иметь в виду локальный контекст и выбрать подходящие песнопения.

Намерение создания этих материалов состояло в том, чтобы предложить простую и гибкую молитвенную схему, которую можно адаптировать к различным местным контекстам с включением в нее местных ритуалов или молитв и обеспечить разнообразие. В подобранных текстах была предпринята попытка передать эмоции, борьбу и надежды нынешних потомков афроамериканских рабов и коренных народов, проживающих в Миннесоте. Песни и гимны, предложенные для этого того или иного момента молитвы, призваны еще больше подчеркнуть это намерение.

Экуменическое богослужение

П. — Предстоятель

В. — Все

Л. — Лектор

I — ПРИГЛАШЕНИЕ К МОЛИТВЕ

Входное песнопение

Вступительное слово

П.: Сестры и братья, мы собрались здесь во имя Отца, Сына и Святого Духа.

В водах крещения мы стали членами Тела Христова, однако своими грехами причинили друг другу страдания и раны. Мы не творили добро. Не стремились к справедливости, не были послушны заповедям Божьим, не заботились о вдове и сироте (ср. Ис 1, 17).

Собравшись здесь вместе, давайте подумаем о наших поступках и проступках; давайте учиться делать добро и стремиться к справедливости. Нам необходима Божья благодать, чтобы преодолеть наши разногласия и искоренить те механизмы и схемы, которые разделяют наши общины.

Мы собирались на молитве, чтобы укрепить единство, к которому, как христиане, мы всем сердцем стремимся, чтобы «открыть наши сердца, чтобы мы могли отважно говорить о богатстве инклюзии и сокровищах, проистекающих из нашего разнообразия. Давайте молиться об этом с верой»

Песнопение

II — ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ И ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ

(вдохновленное Ис 1, 12-18)

П.: Исповедуем наши грехи словами пророка Исайи

Л.1: «Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня» (Ис 1, 12-13а)

В.: Прости нас, Господи, за каждый раз, когда мы спешим на молитву, не пройдя перед Тобой путь смирения.

(Молчание)

Л.2: «новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие — и празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.» (Ис 1, 13б-14)

В.: Прости нас за соучастие церквей в бедствиях колониализма, от которого пострадали люди во всех частях мира.

(Молчание)

Л.3: «И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.» (Ис 1, 15)

В.: Мы просим прощения за наши грехи несправедливости и угнетения, которые душат гармоничное разнообразие Твоего творения.

(Молчание)

Во время чтения Предстоятель медленно выливает воду из кувшина в крестильную купель (или в другую, подготовленную к этому случаю, емкость)

Л.4: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.» (Ис 1, 16-17)

В.: Так как мы очистились в водах крещения, даруй нам снова Твое прощение и примири нас друг с другом и со всем творением.

(Молчание)

Л.5: «Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как во́лну убелю.» (Ис 1, 18)

В.: Господи, по милости Твоей избавь нас от грехов, чтобы мы могли творить правду, любить добро и жить смиренно пред Тобою, Боже.

(Молчание)

П.: Всемогущий Боже, услышь наши молитвы, помилуй нас и прости нам наши прегрешения.

В.: Благодарение Богу.

Молитва

П.: Боже, Ты творец всего живущего, благодарим Тебя всем сердцем и душой за этот момент, когда мы можем просить у Тебя прощения и исповедовать наши грехи, касающиеся несправедливости и разделения. Вместе мы предстаем пред Тобою, как святое семейство, объединенное красотой разнообразия Твоего творения: одни из нас потомки коренных народов, другие потомки рабов, третьи рабовладельцев; некоторые из нас мигранты, другие беженцы, но все мы — члены одного Тела Христова.

Славим Тебя, Господи, ибо в водах крещения наши грехи, «багряные, как огонь» (Ис 1, 18), изгладились, мы исцелились и вошли в общение любви, в семью Божью, за это возносим Тебе нашу благодарность и нашу хвалу, Боже, наш Творец.

Вместе мы открываем наши сердца и очи для понимания и возрастания в священной мудрости, которой делятся и передают нам народы. Помоги нам обрести единство друг с другом и напомни нам, что мы одна семья, собранная Твоим Святым Духом вместе со всем Твоим творением.

В.: Аминь.

III — ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО

Первое Чтение: Чтение Послание святого Апостола Павла к Ефесянам (2, 13-22)

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Ответный Псалом: Псалом 42(41)

Как лань желает к потокам воды,

так желает душа моя к Тебе, Боже!

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому:

когда приду и явлюсь пред лице Божие?

В.: Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его!

Слезы мои были для меня хлебом

день и ночь, когда говорили мне всякий день:

«где Бог твой?»

Вспоминая об этом, изливаю душу мою,

потому что я ходил в многолюдстве,

вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия

празднующего сонма.

В.: Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его!

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?

Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,

Спасителя моего и Бога моего.

Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе…

В.: Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его!

Днем явит Господь милость Свою,

и ночью песнь Ему у меня,

молитва к Богу жизни моей.

Скажу Богу, заступнику моему:

для чего Ты забыл меня?

Для чего я сетуя хожу

от оскорблений врага?

В.: Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его!

Как бы поражая кости мои,

ругаются надо мною враги мои,

когда говорят мне всякий день:

«где Бог твой?»

Что унываешь ты, душа моя,

и что смущаешься?

В.: Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его!

Второе Чтение: Из Евангелия от св.Матфея (25, 31-40)

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей,

и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;

и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».

Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?»

И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Песнопение

Проповедь/размышление

Молчание или подходящее песнопение

IV – ДЕЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ

Камни и свидетельства

Двое или трое верующих, которых просили поделиться свидетельством, выходят вперед

П.: Давайте выслушаем несколько историй. Подобно живым камням, мы будем свидетелями этих рассказов. Каждая история — это камень, созидающий Тело Христово. Наши истории переплетаются с историей Христа, краеугольным камнем нашего христианского единства. Бог создал нас, чтобы жить в общении, и по этой причине наши истории тесно связаны. Слушая их, давайте вместе размышлять, держа в руках собственные камни, полученные в начале этого богослужения.

Происходит деление свидетельствами. После каждого рассказа участники вместе отвечают:

В.: Обещаю откликнуться на призыв пророка Исаии «Научитесь делать добро, стремитесь к справедливости»

V – МОЛИТВЕННЫЕ ПРОШЕНИЯ И ОТЧЕ НАШ

П.: С верой и упованием мы приходим с молитвой к Богу Отцу, Сыну и Духу Святому.

Боже, Творец мира, сегодня мы страдаем от последствий действий, которые сделали жизнь невыносимой для одних и чрезмерной для других. Научи нас использовать ресурсы, которые Ты нам дал, ответственно, на благо всех и с уважением к Твоему творению, которое стонет и плачет.

В.: Наставь нас и укажи нам путь.

П.: Милостивый Боже, помоги нам исправить вред, который мы причинили друг другу, и исцелить разногласия, которые мы спровоцировали среди твоего народа. Как Христос Иисус послал Дух на учеников, чтобы дать жизнь зарождающейся общине, дай нам свою благодать, чтобы исцелить наши разделения и даровать дар единства, о котором молился Иисус.

В.: Наставь нас и укажи нам путь.

П.: Христос, Ты есть Путь, Истина и Жизнь, добром, которое Ты творил во время своего земного служения, Ты воплощал справедливость, разрушая разделяющие нас стены и сковывающие нас предрассудки. Откройте наши сердца и умы, чтобы признать, что, хотя нас много, в Тебе мы едины.

В.: Наставь нас и укажи нам путь.

П.: Святой Дух, Ты постоянно обновляешь лицо земли. С нами говорят вершины гор, гром небес, тишина озер,

В.: Поскольку все мы находимся в общении друг с другом

П.: К нам обращаются блеск звезд, свежесть утра, капли росы на цветах

В.: Поскольку все мы находимся в общении друг с другом

П.: Голоса бедных, угнетенных и оставленных обращаются к нам,

В.: Поскольку все мы находимся в общении друг с другом

П.: Но, прежде всего, наше сердце возносится к Тебе, возвещая: «Авва, Отче», и поэтому все вместе помолимся Отче наш…

VI – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

П.: Вечный Боже, взгляни на лица Cвоих верных, собравшихся в святую общину, и пошли их, куда пожелаешь.

Ободряй их Духом Святым Твоим продолжать делиться своими историями с другим и своею жизнью и поступками делать добро и добиваться справедливости ради любви к Твоему творения. Поддержи их, чтобы они были едины, чтобы мир поверил, что Ты послал Своего единственного Сына Иисуса, чтобы дать жизнь этому миру.

Да благословит вас Господь, и сохранит;

Да призрит на вас Господь, светлым лицем Своим и помилует вас.

да обратит Господь лице Свое на вас и даст вам мир.

В.: Аминь

Заключительное песнопение