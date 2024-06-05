Не поддаваться логике оружия

Папа Франциск обнародовал послание Римской епархии по случаю 80-й годовщины исторического обета жителей Рима и Папы Пия XII: 4 июня 1944 г. они обратились к Богоматери Salus Populi Romani с мольбой об избавлении своего города, когда в нём должно было произойти столкновение между немецкой армией и союзниками. Передает русская служба Vatican News.

Древняя икона «Спасение римского народа» из базилики Санта-Мария-Маджоре всегда была окружена особым почитанием римлян, напоминает Папа. «Перед этим образом отражались важнейшие события религиозной и гражданской жизни Рима. Поэтому неудивительно, что римский народ снова пожелал вверить себя Богородице Salus Populi Romani, когда столица переживала ужасы нацистского разорения».

Восьмидесятая годовщина этого события, по словам Папы, побуждает к молитве о погибших во Второй мировой войне и к новым размышлениям об ужасах войны. Сегодня боевые конфликты не стихают в разных уголках мира, отмечает Папа и напоминает об истерзанной войной Украине, Палестине, Израиле, Судане и Мьянме:

«Эти трагедии затрагивают бесчисленных невинных жертв, чьи крики ужаса и страданий взывают к совести каждого. Мы не можем и не должны поддаваться логике оружия!»

Папа цитирует вопрос Павла VI, прозвучавший в ООН в 1965 году: «Изменится ли когда-нибудь в мире собственнический и воинственный менталитет, преобладавший в истории человечества?». Этот вопрос, подчёркивает Епископ Рима, до сих пор остаётся без ответа, побуждая всех к активному миротворчеству в Европе и на всей земле.

«Мир – это дар Божий, который и сегодня должен найти сердца, готовые принять его и стать зодчими примирения, свидетелями надежды».

Папа Франциск призывает верующих к повседневным делам миротворчества: налаживать отношения, сглаживать напряженность в семье, на работе, в школе, среди друзей, ведь Господь заверяет: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф 5,9).

В конце послания Святейший Отец возносит молитву Матери Христа, дабы она стяжала для всего человечества дар согласия и мира, и вверяет всех жителей Рима – особенно пожилых, больных, одиноких и уязвимых – материнскому заступничеству Марии Salus Populi Romani.

На фото — Папа Франциск молится перед богородичной иконой Salus Populi Romani (Рим, базилика Санта-Мария-Маджоре, 8 декабря 2023 г.)