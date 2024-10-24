Назначена дата рукоположения во епископы отца Штефана Липке SJ

Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло передал на прошлой неделе епископу-номинату Штефану Липке, иезуиту из Российского Региона Великопольско-Мазовецкой Провинции Общества Иисуса, решение Папы Франциска о дате его епископской хиротонии, сообщает сайт jesuit.ru.

Ранее, по причине незавершенных дел на предыдущей должности, отец Штефан попросил у Папы диспенсацию от нормы, согласно которой рукоположение во епископа должно стояться в трехмесячный период от даты получения письменного назначения.

Было решено, что хиротония о. Штефана Липке SJ состоится в воскресенье, 2 февраля 2025 года, в 11:00 по местному времени (GMT+7, или МСК+4) в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.

Главным рукополагающим епископом будет Ординарий Преображенской епархии монс. Иосиф Верт SJ. В качестве соконсекраторов ему будут сослужить епископ Клеменс Пиккель (Саратов, Россия) и епископ Антуан Илгит SJ (Искендерун, Турция).



Фото — свящ. Янез Север SJ