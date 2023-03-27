Назначен новый президент больницы «Бамбино Джезу»

Госсекретарь кардинал Паролин назначил д-ра Тициано Онести президентом совета директоров педиатрический больницы «Бамбино Джезу» на следующие три года, начиная с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

Тициано Онести, родившийся в Рокка-ди-Папа в 1960 году, является преподавателем экономики бизнеса в римском университете «Рома Тре». Ранее он занимал различные должности в области управления и контроля в ведущих коммерческих компаниях и некоммерческих организациях Италии.

С 2017 года Тициано Онести входит в состав ревизионной комиссии ватиканской детской больницы; его назначение последовало за отставкой в начале февраля этого года 79-летней Мариэллы Энок, которая занимала должность президента с 2015 года, а теперь была назначена консультантом по проектам развития клиники.

По словам Зала печати Ватикана, смена руководства происходит в период многочисленных инициатив больницы, «включая строительство новой резиденции, процесса оцифровки и укрепления новой организационной модели, а также совершенствования управленческих навыков».

Детская больница «Бамбино Джезу» продолжает свою исследовательскую миссию, оказывая помощь детям и подросткам из Италии и со всего мира, отмечается в коммюнике ватиканской пресс-службы.