Назначен новый префект Департамента по делам Восточных Церквей

Архиепископ Клаудио Гуджеротти, бывший Апостольский нунций в нескольких странах постсоветского пространства, стал новым префектом ватиканского ведомства по делам восточных католических Церквей. О новом назначении было объявлено 21 ноября, передает русская служба Vatican News.

Клаудио Гуджеротти родился в Вероне в 1955 году; вступил в Благочестивое общество дона Николы Маццы и был рукоположен в пресвитеры в 1982 году. Священник окончил венецианский университет «Ка Фоскари» по специальности «восточные языки и литература», получил степень лиценциата по литургическому богословию в падуанском филиале университета Святого Ансельма и докторскую степень по восточным церковным наукам в Папском восточном институте. Занимался преподавательской деятельностью в Венеции, Падуе и Риме, в частности, в Папском григорианском университете и в Папском восточном институте.

В 1985 году начал служение в Римской Курии, в Конгрегации Восточных Церквей, и был назначен зам. секретаря Конгрегации в 1997 году. С 1990 по 2001 год был консультантом Отдела Папских богослужений.

В декабре 2001 года стал титулярным епископом Равелло и Апостольским нунцием в Грузии, Армении и Азербайджане. Епископскую хиротонию принял от рук Папы Иоанна Павла II в 2002 году. В 2001-м стал нунцием в Белоруссии, в 2015-м – на Украине, в 2020-м – в Великобритании.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти является автором многочисленных публикаций, среди которых несколько переводов с армянского языка и исследования армянской литургии.

Владеет латинским, греческим, армянским (классическим и современным), английским, французским, русским, белорусским и курдским языками.

Новый префект вступит в должность в середине января 2023 года.