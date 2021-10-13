Назначен новый глава Отдела богослужений Папы Римского

11 октября Святейший Отец назначил итальянского священника Диего Джованни Равелли новым главой Отдела богослужений Римского Папы, возложив на него также ответственность за управление Папской Сикстинской капеллой.

Монсеньор Диего Равелли родился 1 ноября 1965 года в ломбардийском городе Лаццате и в 1991 году был рукоположён в священники. Учился в Папском салезианском университете и в Папском институте Святого Ансельма. В 1998 году начал работу в Службе Папских милостей, а в 2006 году был назначен Папским церемониймейстером.

Ранее Отдел богослужений Папы Римского (с 2007 по 2021 год) возглавлял монсеньор Гвидо Марини, которого Святейший Отец назначил епископом Тортоны в Лигурии.



Источник: Vatican News