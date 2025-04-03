Назначен новый директор архивов и библиотеки Ватикана

28 марта 2025 года Папа Франциск назначил нового архивариуса и библиотекаря Святой Римской Церкви. Им стал 59-летний архиепископ Джованни Чезаре Пагацци, который до последнего времени был секретарем Дикастерии культуры и образования. Об этом со ссылкой на Cath.ch сообщает «Благовест-инфо».

Идея создать ватиканскую библиотеку была высказана Папой Николаем V в 1450 году, а реализована она была четверть века спустя в понтификат Сикста IV. Ее фонды насчитывают более 1,6 млн. книг, в том числе 180 000 рукописей и архивных документов, 1,6 млн печатных книг и около 9000 инкунабул. Общая длина полок составляет 54 км.

В библиотеке и архивах трудятся около ста человек, главная задача которых – реставрация и оцифровка. Помимо сотрудников доступ к фондам имеют только ученые-исследователи.

Джованни Чезаре Пагацци родился в июне 1965 года в городе Крема (Ломбардия). Был рукоположен во священника в 1990 году, имеет степень доктора богословия папского Григорианского университета, преподавал в ряде церковных учебных заведений – в частности, в папском богословском институте брака и семьи им. Иоанна Павла II.

В декабре 2023 года Папа Франциск назначил его титулярным архиепископом Белькастро. Хиротония состоялась в феврале 2024 года. Интересно, что в бытность Пагации секретарем новоучрежденной Дикастерии культуры и образования его начальником был португальский кардинал Жозе Толентину ди Мендонса, который в 2018-22 гг. возглавлял ватиканские архивы. Именно он возглавил епископскую хиротонию Пагацци.

Непосредственным предшественником Джованни Пагации на посту архивариуса и библиотекаря Святой Римской Церкви был итальянский архиепископ Винченцо Дзани, ушедший в отставку по возрасту – 24 марта ему исполнилось 75 лет.