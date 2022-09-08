Папа назначил Апостольского нунция в Туркменистане

Папа Франциск принял решение о назначении Апостольского нунция в Туркменистане, передает русская служба Vatican News со ссылкой на Зал печати Святейшего Престола.

8 сентября Папа Франциск назначил Апостольским нунцием в Туркменистане монсеньора Марека Сольчинского, титулярного архиепископа Кесарии Мавританской, Апостольского нунция в Турции и Азербайджане.

Польский прелат родился в 1961 году, был рукоположён в Варшаве и защитил докторскую диссертацию в области канонического права в Папском Григорианским университете. После учёбы в Папской церковной академии в 1993 году начал дипломатическое служение при Святейшем Престоле и в 2012 году принял епископскую хиротонию из рук Папы Бенедикта XVI в базилике Святого Петра.

Монсеньор Сольчинский работал в Папских представительствах в Парагвае, Российской Федерации, при Организации Объединённых Наций в США, в Турции, Чехии и Испании. С 2011 года прелат возглавлял апостольские нунциатуры в Грузии, Армении, Азербайджане, Танзании.

Со 2 февраля 2022 года польский архиепископ является Апостольским нунцием в Турции, а с 14 февраля того же года – апостольским нунцием в Азербайджане. Ватиканский дипломат владеет польским, английским, французским, итальянским, русским, испанским и чешским языками.

С марта 2016 по февраль 2022 года апостольскую нунциатуру в Туркменистане возглавлял американский архиепископ Пол Фицпатрик Расселл.