Назначен апостольский нунций в Азербайджане

Папа Франциск принял решение о назначении апостольского нунция в Азербайджане, сообщает Зал печати Святейшего Престола. Сообщает русская служба Vatican News.

Польский прелат родился в 1961 году, был рукоположён в Варшаве и защитил докторскую диссертацию в области канонического права в Папском Григорианским университете. После учёбы в Папской церковной академии в 1993 году начал дипломатическое служение при Святейшем Престоле и в 2012 году принял епископскую хиротонию из рук Папы Бенедикта XVI в базилике Святого Петра. Монсеньор Сольчинский работал в Папских представительствах в Парагвае, Российской Федерации, при Организации Объединённых Наций в США, в Турции, Чехии и Испании. С 2011 года прелат возглавлял апостольские нунциатуры в Грузии, Армении, Азербайджане, Танзании и со 2 февраля 2022 года является апостольским нунцием в Турции.

Ватиканский дипломат владеет польским, английским, французским, итальянским, русским, испанским и чешским языками.