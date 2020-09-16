Навстречу новой Папской энциклике: Братья как дар – это опыт Франциска Ассизского

Франциск Ассизский снова вдохновляет Папу Римского, впервые в истории принявшего его имя. Пять лет назад хвала Богу за Творение, Песнь Творений, вдохновила энциклику Laudato si’; на этот раз братство (и социальная дружба) стало центром внимания нового документа Учительства, который Папа подпишет 3 октября именно там, на земле святого Франциска. Но что такое – или, точнее, кто такие «братья» в понимании святого Франциска? Мы находим ответ – сокровенный и откровенный – в начале Завещания, после его рассказа о встрече с прокаженными, к которым его – брезгающего – привел Христос. Святой Франциск утверждает: «И после того, как Господь дал мне братьев, никто не показывал мне, что мне надлежит делать, но Всевышний Сам открыл мне, что я должен жить по образу Святого Евангелия».

Таким образом, frati, братья представляются Франциску прежде всего как дар Божий. Дар неожиданный и, по правде говоря, небезболезненный, потому что он несет с собой новую ситуацию, «вынуждая» его просить помощи у Господа, потому что никто не может ему подсказать, что делать. Братья – это не наше «завоевание», и тем более они не такие, какими мы желали бы их видеть. Это живые создания Творца, соизволившего даровать их каждому из нас. Да, они нам даны, а значит, мы не можем их выбирать или обладать ими, но только принимать и любить такими, какие они есть, с их слабостями и отличиями. Наши различия (а иногда разногласия) в конечном счете Господь может воссоединить, потому что, как сказал бы Папа, гармонию создаем не мы, а Святой Дух.

В личности святого Франциска особенно ярко проявляется то, что братство для него – это не идея и не абстрактная теория, но конкретный факт и опыт, изменяющий жизнь, – и подтверждение тому мы находим в его фундаментальном сочинении, завершающем его земной путь. Наряду с этим мы открываем нечто еще более важное – источник: для Франциска нет такого братства, в котором не признавалось бы (и не принималось) общее сыновство, исходящее от Небесного Отца. Все мы братья в той мере, в какой все мы – дети одного Отца. Поэтому никто больше не чужой для другого. Эта революционная перспектива в жизни Франциска привела его к удивительным решениям, итогом которых был визит к египетскому султану. Именно здесь находится ядро обращения Ассизского Святого, а с ним, можно сказать, и любого человека, по-настоящему встретившего Иисуса Христа. Ведь если мы не признаем всеобщий замысел любви Отца к нам, нам недостаточно быть братьями или сестрами, даже в биологическом смысле. Ведь именно кровный брат убил Авеля. Каин убил его потому, что ненависть ослепила его, и он не видел больше любви Отца, больше не признавал брата как такового. Однако согласно Франциску Ассизскому братство – не «статичный» дар, направленный на самого себя. Он растет, питаясь любовью, и всегда приносит мир. Отношения между братьями прокладывают путь, запускают процесс, развивающийся в измерении сопричастности. Действительно, именно после встречи с братьями Господь открывает ему, что следует жить по Евангелию sine glossa, более того, нужно сообразоваться с ним, обрести форму «Святого Евангелия». И сделать это нужно радикальным образом, «не принимая успокоительных», если использовать красочное сравнение Папы Франциска.

Небесный покровитель Италии считал, что заботиться о других так же, как мы заботимся о себе, – это избранный путь и пространство евангелизации. Поэтому не может быть такого брата, который бы выбрал изоляцию. Это было бы бессмысленно, было бы антисвидетельством. Ведь согласно святому Франциску любовь к Отцу растет по мере того, как укрепляется любовь к брату, в лице которого присутствуют черты Творца. Эта любовь у Франциска настолько широка, что становится космической, ибо братство раскрывает объятия навстречу каждому созданию: даже Солнце он называет братом, а Луну – сестрой. Восемь веков спустя, несмотря на рост эгоизма и строительство барьеров всех типов, мир всё еще жаждет братства и отцовства. Он ищет этого постоянно. Свидетельство Ассизского Бедняка, возжелавшего стать братом для всех людей, как никогда актуально, и вместе с другим Франциском он учит нас шагать по пути братства.

Алессандро Джизотти

Источник: Vatican News