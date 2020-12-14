Настоятель прихода в Калининграде монс. Ежи Стецкевич умер от коронавируса

66-летний настоятель римско-католического прихода святого Адальберта в Калининграде монсеньор Ежи Стецкевич умер в ночь на 13 декабря от коронавируса, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на на страницу прихода в Facebook.

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци выразил соболезнование в связи с кончиной прелата. «Отец Ежи начал возрождение Католической Церкви в Калининградской области, он долгие годы служил здесь, можно сказать, он был «католическим апостолом» этого региона. Нет ни одного города, городка, села, где не побывал бы отец Ежи. Я познакомился с ним сразу после моей хиротонии, и в каждый мой визит в Калининградскую область меня поражало, что везде, куда я ни ездил, среди верующих находился кто-то, кто был знаком с отцом Ежи и вспоминал его или говорил мне о нем», — написал монс. Павел Пецци на странице архиепархии.

Глава Калининградской области Антон Алиханов также выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля римско-католического прихода святого Адальберта.

«В нашей памяти отец Ежи Стецкевич останется как человек, который начал возрождение Католической Церкви в Калининградской области. В 1991 году он, будучи одним из самых активных молодых священников, основал здесь католическую общину и посвятил ей многие годы своей жизни. Отец Ежи организовал ряд приходов, включая приход святого Адальберта в Калининграде, сплотил верующих, внёс огромный вклад в развитие межконфессионального взаимодействия. Мы искренне разделяем те ценности, которые он нёс своим служением», – говорится в словах соболезнования главы региона.

Монсеньор Ежи Стецкевич родился 15 октября 1954 года в Гродно. В 1975 году поступил в семинарию. Рукоположен в сан священника 12 апреля 1981 года в Щецине епископом Казимиром Майданьским. Служил викарием в нескольких приходах Щецинско-Каменской митрополии, в 1985-1990-х годах возглавлял издательство Ottonianum. В 1990-1991 годах – администратор прихода Св. Иоанна Крестителя в г. Камень-Поморский. После учебы в Институте семьи при Академии католической теологии в Варшаве получил степень лиценциата богословия.

С 1991 года служил в Калинградской области.

С 1992 года – настоятель прихода святого Адальберта в Калининграде, а также в разные годы по совместительству служил настоятелем приходов Успения Пресвятой Девы Марии в г. Мамоново, святого Иосифа в г. Гвардейске, святых Петра и Павла в г. Светлый, Марии Звезды Моря в г. Светлогорске, Божией Матери Неустанной Помощи в г. Пионерском, Рождества Пресвятой Девы Марии в пос. Раздольное, Пресвятого Имени Марии в г. Балтийске, Божиего Милосердия в пос. Отважное, Божией Матери Милосердия в пос. Янтарный, святого Бонифация в г. Багратионовске.

В 1997-2009 годах и с 2017 года по настоящее время – декан Западного региона Архиепархии.

С 1999 – президент благотворительного центра «Каритас Запад».

В 1996 году Папа Иоанн Павел II удостоил отца Ежи звания Капеллана Его Святейшества, а в 2013 году Папа Бенедикт XVI возвел его в достоинство Почетного Прелата Его Святейшества.

О времени и месте отпевания и погребения монсеньора Ежи Стецкевича будет сообщено дополнительно.