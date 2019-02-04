Наметилось сближение христиан и мусульман в Нигерии

В северном нигерийском городе Муби нападения террористической организации «Боко Харам» оказали сильное влияние на сознание людей. Постепенно ситуация нормализуется, и христиане с мусульманами снова все чаще собираются вместе.

В городе Муби, и далее на север в штате Адамава, многое еще напоминает о террористических атаках «Боко харам». Многочисленны руины церквей, которые были разрушены в 2014 году, когда исламисты захватили регион, всего было разрушено около 337 храмов. Впоследствии террористы также стали нападать на мечети и убили десятки людей в ноябре 2017 и в мае 2018 года.

Для пастора Джона Мусы, председателя Христианской ассоциации Нигерии в округе Муби это был печальный опыт: «Когда «Боко харам» еще не присутствовала в городе, мы думали, что это борьба между исламистами и христианами, но позже мы узнали, что некоторые христиане также присоединились к этой группировке». Теперь Джон Муса работает совместно с имамом Юсуфом Яро, председателем мусульманского совета Муби для диалога и взаимопонимания между христианами и мусульманами в городе. Совместная жизнь представителей обеих религий всегда была добрососедской в этом городе. В одной семье здесь могут быть и христиане, и мусульмане, и так было всегда. Однако приход «Боко харам» осенью 2014 года изменил эти отношения. Тысячи людей были вынуждены бежать в другие города и соседний Камерун. Когда беженцы вернулись обратно, они не знали, кто сотрудничал с террористами, а кто нет.

Как выяснилось позднее, многие жители этого региона были вынуждены сотрудничать с террористами. Тем, кто отказывался, угрожали расправой. Это наложило свой отпечаток на местную жизнь, поэтому отношения сейчас не такие, как до прихода «Боко харам». Имам и пастор часто встречаются, обмениваются идеями для совместных благотворительных акций, путешествуют вместе. Имам принимает приглашения на христианские праздники. «Однажды мы говорили о том, как насилие рассматривается в обеих религиях, и я понял, что ислам также проповедует мир, и это очень помогло преодолеть мои предрассудки», — говорит Джон Муса. «Религией часто ошибочно злоупотребляют. То, что произошло здесь во имя религии, не имеет к ней никакого отношения».



Источник: Седмица