Накануне учебного года директор Католической школы обратился с просьбой о помощи
Перед началом нового учебного года директор Католической францисканской школы Рождества Христова в Новосибирске о. Коррадо Трабукки, OFM, обратился к настоятелям приходов всех российских епархий и ко всем католикам с просьбой о посильной помощи.
Дорогие друзья!
1 сентября ближе, а это значит, что на пороге — новый учебный год. И Католическая школа в Новосибирске начинает его тоже в радости, конечно.
Я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы уже сделали и продолжаете делать для нас, поддерживая католическую школу в нашей Преображенской епархии.
Каждый год мы берём новую тему-лозунг, которую ребята будут раскрывать в течении всего учебного года. В этом году такой темой мы выбрали ЗЕРНО. «Если бросить зерно в землю, что тогда будет с ним?» — это процесс обучения.
От души желаю вам мира и добра! Всего хорошего!
Реквизиты для благотворителей:
Частное общеобразовательное учреждение «Католическая школа»,
г. Новосибирск, ул. Беловежская, 6;
ИНН 5403124488;
КПП 540301001;
р/с 40703810300080000067;
Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»;
к/с 30101810250040000867;
БИК 045004867;
ОГРН 1025401314322;
ОКТМО 50701000
В назначении платежа необходимо указать: пожертвование!
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