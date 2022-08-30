Накануне учебного года директор Католической школы обратился с просьбой о помощи

Перед началом нового учебного года директор Католической францисканской школы Рождества Христова в Новосибирске о. Коррадо Трабукки, OFM, обратился к настоятелям приходов всех российских епархий и ко всем католикам с просьбой о посильной помощи.

Дорогие друзья!

1 сентября ближе, а это значит, что на пороге — новый учебный год. И Католическая школа в Новосибирске начинает его тоже в радости, конечно.

Я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы уже сделали и продолжаете делать для нас, поддерживая католическую школу в нашей Преображенской епархии.

Каждый год мы берём новую тему-лозунг, которую ребята будут раскрывать в течении всего учебного года. В этом году такой темой мы выбрали ЗЕРНО. «Если бросить зерно в землю, что тогда будет с ним?» — это процесс обучения.

От души желаю вам мира и добра! Всего хорошего!

Реквизиты для благотворителей:

Частное общеобразовательное учреждение «Католическая школа»,

г. Новосибирск, ул. Беловежская, 6;

ИНН 5403124488;

КПП 540301001;

р/с 40703810300080000067;

Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»;

к/с 30101810250040000867;

БИК 045004867;

ОГРН 1025401314322;

ОКТМО 50701000

В назначении платежа необходимо указать: пожертвование!