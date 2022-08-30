Накануне учебного года директор Католической школы обратился с просьбой о помощи

Накануне учебного года директор Католической школы обратился с просьбой о помощи

Август 30, 2022

Перед началом нового учебного года директор Католической францисканской школы Рождества Христова в Новосибирске о. , , обратился к настоятелям приходов всех российских епархий и ко всем католикам с просьбой о посильной помощи.

Дорогие друзья!

ближе, а это значит, что на пороге — . И Католическая школа в Новосибирске начинает его тоже в радости, конечно.

Я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы уже сделали и продолжаете делать для нас, поддерживая католическую школу в нашей Преображенской епархии.

Каждый год мы берём новую тему-лозунг, которую ребята будут раскрывать в течении всего учебного года. В этом году такой темой мы выбрали ЗЕРНО. «Если бросить зерно в землю, что тогда будет с ним?» — это процесс обучения.

От души желаю вам мира и добра! Всего хорошего!

Реквизиты для благотворителей:

Частное общеобразовательное учреждение «Католическая школа»,
г. , ул. Беловежская, 6;
ИНН 5403124488;
КПП 540301001;
р/с 40703810300080000067;
Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»;
к/с 30101810250040000867;
БИК 045004867;
ОГРН 1025401314322;
ОКТМО 50701000

В назначении платежа необходимо указать: пожертвование!

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