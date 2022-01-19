Накануне Экуменической недели Папа встретился с редакцией журнала Terra Santa

17 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане сотрудников журнала Terra Santa («Святая Земля»), которые прибыли в Рим по случаю столетнего юбилея своего издания. Подробности сообщает Vatican News.

Святейший Отец тепло приветствовал гостей и поблагодарил их за журналистский и редакторский труд, а также за работу в Интернете и Христианском медиацентре. Миссия журнала Terra Santa, по словам Папы, направлена на популяризацию Святой Земли – колыбели христианства, земли Бога и досточтимых святилищ, «где совершалось искупление рода человеческого». Знакомить людей со Святой Землёй – значит возвещать «пятое Евангелие», то есть историческую и географическую среду, в которой ради нас и нашего спасения явилось Слово Божье и стало плотью в Иисусе из Назарета. Это также означает знакомить читателей с современными жителями Святой Земли, с насущной жизнью христиан различных Церквей и деноминаций, а также иудеев и мусульман, «чтобы попытаться построить в таком многообразном и сложном контексте, как Ближний Восток, братское общество».

Коммуникация в эпоху социальных сетей, подчеркнул Епископ Рима, должна способствовать созданию общины, а еще лучше – братства, поэтому сотрудники журнала Terra Santa призваны рассказывать о братстве, которое вполне может стать возможным между христианами разделённых Церквей и конфессий, между всеми детьми Авраама – евреями, христианами и мусульманами. Нужно рассказывать о церковном братстве, открытом для мигрантов, перемещённых лиц и беженцев, «чтобы вернуть им достоинство, которого они лишились, когда были вынуждены покинуть родину в поисках лучшего будущего для себя и своих детей».

Папа Франциск поблагодарил сотрудников журнала за их встречи с людьми «там, где они живут», за их командировки не только на «спокойные территории», но и в Сирию, Ливан, Палестину и Сектор Газа: при передаче конкретных реалий «ничто не может заменить личный опыт». Сотрудники Terra Santa живут и работают там, где Слово Бога и Его послание о спасении стало плотью в Иисусе Христе. Притягательность Иисуса, подчеркнул Святейший Отец, зависела не только от истинности Его слов, но и от Его взгляда, голоса, жестов и даже молчания. «Ученики не только слышали Его слова, но и наблюдали за тем, как Он их произносит»; слово эффективно лишь тогда, когда его «видят», когда оно «вовлекает нас в сопереживание, в диалог».

Пасхальная тайна Иисуса Христа, подчеркнул Папа, освещает и наполняет смыслом сегодняшнюю историю, путь народов, живущих теперь на этой земле. К сожалению, этот путь отмечен ранами и конфликтами, но Божья благодать всегда освещает его надеждой на братство и мир. В этом смысле, рассказывая историю Святой Земли, работники журнала Terra Santa возвещают «пятое Евангелие», которое Бог продолжает писать в истории, подчеркнул Святейший Отец:

«С помощью средств социальной коммуникации можно обогатить веру многих, даже тех, кто не имеет возможности совершить паломничество к святым местам. Вы делаете это благодаря своей профессиональной самоотдаче, ежедневно и компетентно служа Евангелию. Это крайне ценно для верующих во всем мире, и в то же время это поддерживает христиан, живущих на земле Иисуса».

В конце обращения Епископ Рима вверил сотрудников журнала Terra Santa небесному заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал им апостольское благословение.