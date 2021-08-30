Папа Франциск встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Надей Мурад

В минувший четверг Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане лауреата Нобелевской премии мира 2018 года Надю Мурад. Это была третья встреча Святейшего Отца с известной езидкой, чья драматическая автобиография вдохновила Епископа Рима совершить апостольскую поездку в Ирак.

«Я благодарна Папе Римскому за то, что он вновь принял меня в Ватикане, – отметила Надя Мурад на своей странице в «Твиттере» после встречи со Святейшим Отцом. – Мы обсудили важность поддержки езидов и других меньшинств в Ираке. В свете трагических событий в Афганистане мы говорили о необходимости защиты женщин и жертв сексуального насилия».

Сейчас Наде Мурад 28 лет. В августе 2014 года она была похищена и удерживалась в заложниках боевиками самопровозглашённого Исламского государства. Во время нападения на её деревню девушка потеряла мать и шестерых братьев. В течение трёх месяцев Надя подвергалась жестокому насилию и находилась в рабстве, а затем, совершив побег, начала новую жизнь в Германии и занялась важной общественной деятельностью. С сентября 2016 года она стала послом ООН по защите достоинства жертв современной работорговли, а в 2018 году получила Нобелевскую премию мира. Желая помочь женщинам, пострадавшим от насилия, она основала неправительственную организацию Nadia’s Initiative.

Ранее Надя Мурад дважды встречалась с Папой Франциском: на общей аудиенции 3 мая 2017 года и на частной встрече 20 декабря 2018 года, во время которой она подарила Святейшему Отцу свою автобиографическую книгу «Последняя девушка. История моего плена и моё сражение с Исламским государством». Эта история, отмеченная страданием и болью, побудила Папу Франциска в марте прошлого года отправиться в Ирак. Возвращаясь в Рим, Святейший Отец говорил об этом в беседе с журналистами на борту самолёта:

«Надя Мурад рассказывает ужасные вещи. Я советую вам прочитать её книгу, и хотя местами она может показаться тяжелой, для меня это основная причина решения (посетить Ирак). Внутри действовала эта книга, также когда лично я слушал рассказ Нади о страшных вещах… Всё это вместе и привело к такому решению».

В интервью Vatican News езидская правозащитница сказала: «Я счастлива, что Папа принял близко к сердцу мою историю и пожелал передать это послание Ираку». То, как Папа Франциск защищает езидов, является «примером для других религиозных лидеров в регионе, чтобы усилить послание терпимости к религиозным меньшинствам, таким как езиды».

Сегодня Надю Мурад беспокоит ситуация афганских женщин, и об этом она много пишет в социальных сетях. 16 августа она выразила скорбь по поводу произошедшего в стране. «Кабул, – написала она, – пал в тот же день, что и моя деревня 7 лет назад. Международное сообщество должно разобраться с последствиями, пока трагедия не повторилась». В тот же день она призвала талибов не лишать местных женщин прав и свобод: «Я хорошо знаю, что происходит, когда мир теряет из виду женщин и девушек, переживающих кризис. Когда от них отворачиваются, начинается война против женского тела. Этого не должно произойти в Афганистане».

На страницах Vatican News Надя Мурад передала послание женщинам, ставшими жертвами войны и насилия, также в свете последних событий:

«Я хочу сказать, что вы не одиноки. Более трети женщин во всём мире подвергаются сексуальному насилию, но это вовсе не значит, что мы должны смириться: в каждом обществе есть женщины, которые выживают, сопротивляются и обличают. Когда мы объединяемся в борьбе за свои права, перемены уже нельзя остановить».

Источник: Vatican News