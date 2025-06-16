«Надежда связывает небеса и землю». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на юбилейной общей аудиенции 14 июня 2025 года

Утром 14 июня Папа Лев XIV возобновил цикл субботних юбилейных аудиенций, начатый Папой Франциском. На площади Св. Петра он обратился к паломникам с катехизическим наставлением о христианской надежде как силе, соединяющей небо и землю, людей и эпохи. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул глубокий смысл надежды, переданной апостолами. Они видели и осязали Слово жизни, став свидетелями того, как в Иисусе земля объединяется с небом. «Юбилейный год – это открытая дверь в эту тайну», он призывает к осознанию молитвы «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», где и заключён истинный смысл надежды – её способность объединять.

Епископ Рима обратился к наследию св. Иринея Лионского, уроженца Малой Азии, который принёс Евангелие в Европу и стал примером того, как вера распространяется «извне». В его жизни можно увидеть прообраз миграции, где новые общины оживляют веру. Сам Ириней – связующе звено между Востоком и Западом – является живым знаком надежды. Но главное его наследие, по словам Папы, заключено в способности к внутреннему единству. Живя «среди доктринальных расколов, внутренних конфликтов и внешних преследований» святой не падал духом, а сосредоточился на Личности Христа. Согласно Иринею, в Христе всё кажущееся противоположным обретает единство. Господь – не преграда, а дверь, которая нас объединяет; именно в Нём следует пребывать, отличая подлинную реальность от идеологий.

В наши дни «идеи могут сойти с ума, а слова – убивать», однако мы связаны единой «плотью» – нашей общей сутью, объединяющей с землёй и другими творениями, отметил Епископ Рима, призвав видеть плоть Иисуса в каждом брате и сестре, в каждом творении. Необходимо отзываться на боль ближнего, ибо заповедь о взаимной любви запечатлена в нашей плоти «ещё прежде чем в любом законе».

Как учитель единства, св. Ириней учит не разделять, а соединять; истинная мудрость проявляется именно в установлении связей, а не в расколах, подчеркнул Папа:

«Иисус – это вечная жизнь посреди нас: Он собирает противоположности и делает возможным единство».

Святейший Отец призвал христиан стать паломниками надежды, примером людей, идущих к единству. Подобно святому Иринею, нужно строить мосты там, где сегодня стены, ибо, открывая двери и связывая миры, обретается надежда, подчеркнул в конце наставления Лев XIV.