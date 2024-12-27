«Надежда не разочарует!» — Рождественское послание Генерального настоятеля Общества Иисуса

Рождение бедного и смиренного Иисуса стало решающей тихой «революцией», которая привела к фундаментальным изменениям во всем человечестве. Рождество — это радостное исполнение Божьего обещания спасения, на которое мы имеем смелость надеяться.

Когда во время Духовных упражнений мы созерцаем тайну Воплощения, мы видим, как любящий взор Святой Троицы открывает мир крайнего неравенства и поляризации: добра и зла, любви и ненависти, радости и печали, богатства и бедности, мира и войны, жизни и смерти. В этом контексте, не сильно отличающемся от нашего сегодня, Иисус в назначенное время принял нашу человеческую природу и раскинул среди нас свой шатер (ср. Ин 1, 14). Вместе со святым Игнатием Лойолой мы молимся о благодати глубокого познания Иисуса, чтобы мы могли больше любить Его и более решительно следовать за Ним (ДУ, 101-109).

Несмотря на колоссальный прогресс в различных областях человеческой деятельности, наш мир по-прежнему раздирают проблемы и тревоги: деградация окружающей среды, неисчислимая нищета, кризис лидерства, массовое перемещение людей, разрушительные конфликты и войны. Мы призываем всех, кто вызывает конфликты, и тех, кто наживается на войне, остановиться! Хватит! Ко всем тем, кто оказался маргинализирован обществом, чье достоинство унижено и кто несет на себе бремя длительной тревоги, мы призываем не терять надежду.

Общество Иисуса вместе с нашими партнерами по миссии продолжит служить в различных сложных местах, неся свет Евангелия и трудясь ради справедливости, мира, исцеления и примирения. Пусть это Рождество принесет столь необходимое прекращение огня и дальнейшее мирное, справедливое и равноправное окончание кровавых конфликтов, которые наносят вред нашему прекрасному миру.

Недавний Синод о синодальности призывает всех людей стать «паломниками надежды» (Итоговый документ, 115). В Рождественскую ночь Папа Франциск откроет юбилейный Год надежды. Наш мир жаждет «надежды, которая не постыжает» (Рим 5, 5) — надежды, укорененной во Христе, вдохновленной и питаемой бедным и смиренным Иисусом Христом.

Для миллионов паломников, ожидающих Юбилея надежды в Риме в 2025 году, и для миллионов других, которые будут отмечать Юбилей в своих епархиях и странах, пусть каждый из нас и все мы вместе будем носителями и орудиями надежды в мире.

Поскольку «Он [Иисус] возлюбил нас», мы можем повторять слова Папы Франциска и учиться у Сердца Иисуса Христа тому, как «создавать здоровые и счастливые отношения и строить Царство любви и справедливости в этом мире. Наше сердце, соединенное с сердцем Христа, способно на это социальное чудо» (Dilexit nos, 28).

Пусть рождение Иисуса, Князя мира, зажжет любовь и надежду в наших сердцах, семьях, сообществах и во всем мире.

Желаю вам счастливого Рождества и наполненного надеждой Нового 2025 года!



Артуро Соса SJ

Источник: «Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ»