Зал Печати: начавшаяся вакцинация в Ватикане полностью добровольна

В Государстве Граде Ватикан стартовала кампания массовой вакцинации от коронавируса. Первыми вакцину Pfizer получают пожилые люди и те, кто находятся в группе наибольшего риска. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

13 января в атриуме Зала Павла VI в Ватикане началась кампания вакцинации от COVID-19: об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни.

Приоритет – как уже указывалось в коммюнике Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан – отдаётся служащим здравоохранения и общественной безопасности, пожилым и персоналу, который чаще всего контактирует с большим количеством людей.

На втором этапе кампании прививка от коронавируса будет сделана жителям города-государства, сотрудникам ватиканских учреждений и членам их семей, на которых распространяется медицинский полис ватиканского Фонда здравоохранения (FAS).

Глава Зала печати отметил, что вакцинация полностью добровольна и что на данный момент из неё исключены несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, поскольку испытания для этой возрастной группы ещё не проводились.