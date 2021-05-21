Начался визит Апостольского нунция в Санкт-Петербург

20 мая в Санкт-Петербург прибыл Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло, сообщает Информационная служба Архиепархии.

Визит посла Ватикана в Северную Столицу продлится по 24 мая.

Сегодня, 21 мая, Его Высокопреосвященство совершит Святую Мессу в храме Посещения Пресвятой Девой Марии Елисаветы (начало богослужения в 19.00)

Также в оставшиеся дни запланированы следующие богослужения:

22 мая (суббота) в 19.00 — в приходском храме в Гатчине;

23 мая (воскресенье Пятидесятницы) в 12.00 — в базилике св. Екатерины;

24 мая (понедельник) в 18.00 — в храме Матери Божией Лурдской.

Вчера вечером монс. Д’Аниелло отслужил Литургию в соборе Успения Пресвятой Богородицы.