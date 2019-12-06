Начался цикл адвентовских духовных размышлений для Папы и сотрудников Римской Курии

В пятницу 6 декабря с.г. Проповедник Папского Дома, монах-капуцин Раньеро Канталамесса начал адвентовский цикл духовных размышлений, предназначенный для Святейшего Отца и сотрудников Римской Курии, в центре которого на этот раз будет стоять образ Пресвятой Богородицы.

Проповедник прежде всего отметил, что «Мария предстает перед Богом словно чистая страница, на которой Он может написать всё, что пожелает”; Она – единственная, кто уверовал «ранее всякого удостоверения», «первая среди тех, кто уверовал, еще даже не увидев». При этом, если представить исторический контекст и обстоятельства, в которых Мария исповедала Свою веру, то становится очевидным, что «подлинная вера – это никоим образом не привилегия или почести, но всегда в той или иной мере смерть». По словам священника-капуцина, общепринятые переводы ответа Марии Архангелу «Fiat» или «Да будет!» недостаточно точно передают «то живое алкание», с которым Мария восприняла Божью волю. Согласно иудейским источникам, использованным евангелистом Лукой, она произнесла «Аминь!». В этом слове звучит «твердость и уверенность», а его значение «так есть и так пусть будет» подразумевает вместе с тем упование и послушание.

По убеждению проповедника, пример Марии свидетельствует, прежде всего, о значимости веры: это основа отношений человека с Богом. Если Божия благодать не найдет веры в сердце человека, то она не сможет действовать. Таким образом, благодать Божия и вера – это «два столпа спасения», они оба являются даром Божиим. Притом Мария являет не только образец субъективной, личной, уникальной и неповторимой веры в Бога, но одновременно и образец объективной, принадлежащей всему сообществу веры, ибо Бог, в Которого Она верит, – это не ее персональный Господь, но «Бог отцов» и Ее народа. Таким образом, продолжил Раньеро Канталамесса, недостаточно иметь одну только субъективную, основанную на собственном воображении о Боге и на личных интерпретациях Библии веру: такая позиция приводит, в конечном счете, к вере скорее в самих себя, чем в Бога. Недостаточно и исключительно объективной, догматической веры, ведь она с легкостью становится мертвой буквой и терпит крах во время первого же кризиса. «Необходимо верить лично, но в лоне Церкви. ( … ) Присоединяясь к вере Церкви, я делаю своей веру всех тех, кто мне предшествовал: апостолов, мучеников, богословов…», – сделал вывод отец Раньеро. Проповедник Папского Дома призвал подражать вере Марии и, завершая любую свою молитву, произносить: «Вот я, слуга Господень: да будет мне по слову Твоему!». Причем произносить это с живым желанием и ликованием, а не как те, кто, понурив голову и стиснув зубы, говорят: «Если действительно без этого никак не обойтись, тогда так и быть, да будет воля Твоя!».

Подводя черту под своими размышлениями, отец-капуцин обратился к священникам и всем тем, кто призван тем или иным способом проповедовать Слово Божие и наставлять в вере: «Подражать вере Марии призван каждый человек, но вы – в первую очередь. Духовная сила слуги Божьего пропорциональна силе его веры. Так следуйте же путем веры, проложенным Марией, чтобы то, что случилось с Ней, произошло и с нами!».

По материалам Vatican News