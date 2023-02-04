Начался Апостольский визит Святейшего Отца в Южный Судан. Приветствие Папы властям и обществу (+ ФОТО)

Посещение Южного Судана – экуменическое паломничество, совершаемое вместе с архиепископом Кентерберийским и модератором Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии, — стало вторым этапом апостольской поездки Святейшего Отца по Африке после Демократической Республики Конго. Передает русская служба Vatican News.

«Я приехал как паломник мира, мечтающий сопровождать вас на пути мира, пути тернистом, который однако нельзя откладывать»: с такими словами Папа Франциск приветствовал власти, общественные организации, культурных деятелей и дипломатический корпус Южного Судана в день прибытия в эту страну 3 февраля.

В своей речи к общественности страны Папа вновь сослался на природные богатства, на «изобилие плодов и растительности благодаря большой реке, пересекающей эту страну»: «То, что древний историк Геродот говорил о Египте, называя его «даром Нила», относится также к Южному Судану», — сказал Папа.

«Как река покидает свои истоки, чтобы начать течение, ход истории оставляет позади врагов мира», — подчеркнул Папа, снова напомнил, что насилие заставляет историю повернуть вспять.

«Чтобы эта земля не превратилась в кладбище, но снова стала цветущим садом, я прошу вас всем сердем принять простое слово – не мое, но Христово, — воззвал Папа к присутствовавшим, сославшись на Евангелие от Луки, в котором Господь, увидев обнажившего меч ученика, говорит: «Оставьте, довольно!» (22,51). – Довольно проливать кровь, довольно конфликтовать, довольно совершать насилие и обвинять в нем друг друга, хватит отворачиваться от народа, жаждущего мира. Довольно разрушений, наступил час созидания! Оставим позади времена войны, да наступит время мира!»

Святейший Отец напомнил, что у истоков Южного Судана есть еще одно слово, которое должно характеризовать ее развитие с 9 июля 2011 года: «республика». Res publica означает, что государство принадлежит всем, а те, на ком лежит наибольшая ответственность, призваны служить общему благу. Цель власти – служение общине, но нередко люди попадают в ловушку искушения, побуждающего пользоваться властью в своих интересах. «Недостаточно называться республикой, нужно быть ею», — отметил Папа и далее остановился на сути демократической формы правления. Демократия характеризуется тем, что «распорядители справедливости не обусловлены законодателями или правителями», а также соблюдением прав человека, охраняемых законом, и прежде всего речь идет о свободе выражения собственного мнения. Поясняя, о каких еще правах человека идет речь, Папа Франциск процитировал святого Иоанна XXIII: «Каждый человек имеет право на жизнь, на физическую неприкосновенность, на средства, необходимые и достаточные для достойного уровня жизни» (Pacem in terris 6).

Паломничество Папы в Южный Судан носит экуменический характер, и это – большая редкость, подчеркнул Папа и вновь сослался на образ реки: прозрачность ее вод «проистекает от встречи». Путь мира лежит через взаимное уважение, взаимное знакомство и диалог.

«За всяким насилием стоит злоба и обида, за всякой злобой и обидой – неисцеленная память о ранах, унижениях и злодеяниях».

Поэтому, чтобы сказать «нет» насилию, нужно уметь сделать шаг назад.

Папа призвал власти Южного Судана уделять должное внимание роли молодежи в созидании будущего, а также роль женщин. Он подчеркнул, что «совершающий насилие против женщины совершает его против Бога, Который от женщины получил Свою плоть».

Говоря о проблемах страны – таких как коррупция, проблемы с системой здравоохранения и образования, — Папа Франциск повторил слова Иоанна Павла II, сказанные 30 лет назад в Судане: «Для африканских проблем следует находить африканские решения».