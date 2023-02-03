На встрече в кафедральном соборе Киншасы Папа назвал основные соблазны священников и монашествующих (+ ФОТО)

Служить пастве, а не использовать ее в собственных интересах: с таким увещанием Папа обратился к духовенству и монашествующим Демократической Республики Конго. Встреча состоялась в кафедральном соборе Киншасы 2 февраля, в праздник Сретения Господня и День богопосвященной жизни. Передает русская служба Vatican News.

Все мы хотели бы пережить опыт старца Симеона: держать на руках Иисуса, сказал Папа Франциск, обращаясь к священникам, диаконам, монашествующим и семинаристам. Когда мы ставим Иисуса в центр жизни, мы чувствуем себя охваченными Его светом и укрепленные Его любовью. Залогом этой уверенности, которая сопровождает нас в испытаниях, является верность Бога, пояснил Папа Франциск и сослался на пророка Исайю: «Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне» (43,19). Рукоположенные служители Церкви и те, кто посвятили жизнь Богу, призваны быть знаком этого обетования, призваны служить народу как свидетели Божьей любви.

Устами пророка Господь приходит к Своему народу в драматический момент, в то время, когда израильтяне были депортированы в Вавилон и превращены в рабов. Господь являет Себя как Бог сострадания, Он заверяет, что мы никогда не одиноки, что Он всегда рядом, Он – наше убежище и сила в испытаниях.

«Дорогие священники и диаконы, монахини и монахи, семинаристы! Через вас Господь и сегодня хочет помазать Свой народ елеем утешения и надежды».

Священство и монашество становятся бременем, если служение народу превращается в его использование. «Речь идет не о ремесле для зарабатывания денег, не о приобретении социального статуса, не о том, чтобы устроить свою семью, но о миссии: быть знаками присутствия Христа», — пояснил Папа Франциск и указал на некоторые соблазны, которые необходимо преодолеть, чтобы исполнять эту миссию. Папа остановился на духовной посредственности, мирском комфорте и поверхностности.

Чтобы не впасть в духовную посредственность, нужно взращивать глубокую связь с Господом, отметил Папа. Необходима встреча с Господом, «сретение», которое мы воспоминаем в сегодняшний праздник. Секретом этой встречи является молитва. Святейший Отец дал несколько рекомендаций, полезных для того, чтобы не пренебрегать молитвой посреди многочисленных пастырских хлопот. Он посоветовал соблюдать определенный ритм совершения Мессы и чтения бревиария, регулярно исповедоваться, а также посвящать ежедневно какое-то время поклонению Пресвятым Дарам — оставаясь один на один с Господом, — размышлению над Словом и Святому Розарию. Кроме того, даже во время пастырских трудов можно прибегать к сердечной молитве и к кратким молитвенным воззваниям, например, произнося слова хвалы, благодарения или призывая имя Господа, где бы мы ни находились, чем бы ни занимались.

Еще один соблазн, с которым следует бороться, — это мирской комфорт.

«Существует большой риск, связанный с мирским менталитетом, особенно в контексте бедности и страданий: риск воспользоваться своим положением, чтобы удовлетворить собственные нужды и создать себе удобства».

Наконец, третий соблазн: оставаться поверхностными. Его можно преодолеть постоянным обучением и неравнодушием к Евангелию. При этом Папа призвал не забывать, что люди нуждаются не в оторванных от народа докторах наук или «распорядителях священного», а в пастырях, которые вошли в христианскую тайну, оставаясь открытыми проблемам современности. Постоянное становление духовенства – не опция, а обязанность, оно должно происходить до конца жизни.

Папа привел пословицу: «Ветер не может сломать то, что может согнуться». Умение склоняться – не знак слабости, а знак силы; это означает гибкость, преодоление жестких рамок, послушание, преодолевающее замкнутость в собственных обидах или зависти; наконец, это означает готовность меняться, не цепляясь за собственные идеи и позиции.

«Если мы со смирением склонимся перед Богом, Он соделает нас такими, как Он», — подчеркнул Папа Франциск.