Папа на встрече с ватиканистами: журналистика – это призвание (+ ФОТО)

Труд ватиканиста основан на ответственности при передаче истины, а не на зыбких песках сплетен и идеологических заготовок: Папа Франциск подчеркнул это во время встречи с журналистами, аккредитованными при Святейшем Престоле, которая состоялась утром 22 января в Ватикане. В аудиенции принимали участие репортеры, фотографы, видеооператоры и продюсеры. Подробности передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к своим гостям, Папа напомнил, что журналистика – это призвание, которое можно сравнить с медициной: журналист, подобно врачу, делает выбор в пользу любви к человечеству, исцеляя его болезни, ведь журналист «прикасается к ранам общества и мира», пояснил Папа. Поэтому журналистский труд требует «постоянства и терпения», которое особенно необходимо, когда речь идет о новостях Святейшего Престола. Папа попросил у журналистов прощения за то, что эта работа иногда отнимает у них время, которое они могли бы посвятить семье и детям, и констатировал, что быть ватиканистом – это «тяжкий труд»: ватиканисты «строят мосты знакомства и коммуникации вместо рытвин разделений и недоверия», как в свое время говорил Папа Иоанн XXIII.

В своей речи к ватиканистам Папа Франциск цитировал публикацию одного из них — журналиста Луиджи Аккаттоли, который утверждает: ватиканисты должны «сопротивляться врожденной тенденции массовой коммуникации манипулировать образом Церкви так же и даже больше, чем любым другим образом объединения людей». Чаще всего, пишет Аккаттоли, СМИ деформируют религиозную новость, и это происходит посредством двух «регистров»: «высокого или идеологического» либо «низкого и зрелищного». Первый «заталкивает» его в категорию политики, второй относит к «легкому жанру».

Поблагодарив ватиканистов за их труд, Папа призвал не скрывать реальность вместе с ее неприглядными сторонами, не подслащивать конфликты, но в то же время не создавать «бессмысленного шума» и стараться «уловить главное, в свете природы Церкви».