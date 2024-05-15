На встрече с монахами аббатства Монтеверджине Папа призвал их быть даром для Бога и от Бога

Папа Франциск принял на аудиенции монашескую общину аббатства Монтеверджине, основанного 900 лет назад святым епископом Авеллино Вильгельмом из Верчелли. Подробности передает русская служба Vatican News.

«У истоков вашей истории, — сказал Папа, обращаясь к монахам, — находятся не чудеса и не какие-то сверхъестественные события, но забота пастыря». Епископ Авеллино пожелал построить здесь церковь и собрать небольшое число служителей Богу, чтобы сделать это место центром молитвы, евангелизации и милосердия. Папа подчеркнул важность двух измерений монашеской и апостольской жизни, сославшись на определение Августина Блаженного: «Esto donum Dei ut sis donum Dei», то есть «сделаться даром Богу, чтобы стать Божьим даром».

Сделать даром для Бога – это смысл монашеского призвания. В корне каждого действия монаха находится Божье деяние, то есть молитва, которая должна все предварять. В святилище Монтеверджине верные обретают утешение, надежду и новые силы. Их принимает прекрасная икона Божьей Матери с широко открытыми глазами, которая показывает всем Младенца Иисуса. «Делаться даром для Бога означает молиться, дабы и у вас были такие же открытые и добрые глаза, — сказал Папа, — чтобы, подобно Марии, вы показывали всем, кого встретите, Господа, пребывающего в ваших сердцах».

Папа напомнил, что во время Второй мировой войны община аббатства сподобилась особой благодати – хранить у себя Туринскую плащаницу, тайно перевезенную туда из-за риска бомбежек. Это чудный образ изначального призвания аббатства: «Хранить в себе образ Христа, чтобы показывать его братьям».

Далее Папа пояснил, что означает быть Божьим даром. Это прежде всего означает щедро посвящать себя тем, кто прибывает в святилище и желает приступить к Таинствам Примирения и Евхаристии. Монахи призваны «физически быть вдали от мира, но духовно очень близкими к его проблемам и его тревогам», быть «живым и красноречивым знаком присутствия Бога», напомнил Святейший Отец и попросил монахов «не уступать искушению сообразовываться с мирским менталитетом и стилем жизни».