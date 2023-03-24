На встрече с членами COMECE Епископ Рима напомнил о роли христианского вдохновения в создании единой Европы

23 марта Святейший Отец встретился в Ватикане с участниками Пленарной ассамблеи Комиссии епископских конференций Евросоюза (COMECE) и в своей речи к прелатам размышлял о «двух основных темах, созвучных двум великим ‘мечтам’ отцов-основателей Европы: единстве и мире». Передает русская служба Vatican News.

По словам Папы, единая Европа должна уважать и ценить своеобразие, особенности составляющих её народов и культур; у неё «есть будущее, если она будет действительно союзом», единым в многообразии. В противном случае возобладает аппарат, бесплодная технократическая парадигма, неспособная увлечь людей, особенно молодые поколения. Епископ Рима напомнил о роли христианского вдохновения в создании единой Европы, подчеркнув, что первоочередной задачей Церкви в этом плане является воспитание и подготовка «людей, которые, читая знаки времени, сумеют интерпретировать проект ‘Европа’ в сегодняшней истории».

Папа Франциск отметил, что особенно теперь нужны люди, воодушевлённые мечтой о единой Европе на служении миру. «После Второй мировой войны Европа пережила самый длительный период мира в своей истории». Однако по всему миру боевые конфликты следовали один за другим, затягиваясь на долгие годы. Нынешний конфликт на Украине пошатнул мир в Европе, подчеркнул Папа, и «соседние страны сделали всё возможное, чтобы принять беженцев». Этот хоровой ответ милосердия должен сопровождаться единой приверженностью делу мира, хотя это и нелегко. Всегда и неукоснительно следует придерживаться принципа: войну нельзя рассматривать в качестве средства решения конфликтов.

«Если страны сегодняшней Европы не разделяют этот этико-политический принцип, значит, они отошли от изначальной мечты. Если же они разделяют его, то должны постараться реализовать его со всеми усилиями и сложностью, которых требует историческая ситуация. Ибо ‘война – это крах политики и человечества’ (Fratelli tutti 261)».

Комиссия епископатов Евросоюза «может и должна внести свой ценный и профессиональный вклад в решение проблемы мира», ибо она является «мостом» между Церквами Европы и институтами Евросоюза, строителем отношений, встреч, диалога. Для продвижения дела мира нужны «пророчество, дальнозоркость и креативность»: истинный миротворец должен быть и архитектором, и ремесленником, подчеркнул в конце обращения к прелатам Папа Франциск.