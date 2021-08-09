На Украине прошел музыкальный фестиваль в честь св. Доминика

8 августа монахи из Ордена проповедников во всём мире отмечали 800-летие со дня смерти своего основателя, святого Доминика де Гусмана Гарсеса (1170-1221). По этому случаю во Львове состоялся фестиваль христианской музыки ALIVE; инициативу благословил Папа Франциск.

Музыкальный фестиваль в самом центре Львова носил евангелизационный характер; его организаторы отцы-доминиканцы хотели таким образом почтить 800-летие со дня смерти святого Доминика.

На концерте выступили христианские коллективы во главе с популярной украинской группой «Кана». В ходе праздника можно было услышать свидетельства веры, пообщаться с пастырями и приобрести религиозную литературу.

Инициативу благословил не только Папа Франциск, но и два львовских митрополита: архиепископ латинского обряда Мечислав Мокшицкий и греко-католический архиепископ Игорь Возняк.

О служении местных доминиканцев рассказал их настоятель о. Ярослав Кравец: «Доминиканцы на Украине служат в нескольких местах. Наш главный монастырь находится в Киеве, где мы руководим Высшим институтом религиозных наук св. Фомы Аквинского. Мы также служим в Фастове, Львове, Хмельницком, Харькове и Чорткове. В настоящее время на Украине работают 24 монаха; среди них – украинцы и поляки, а также француз и словак».

8 августа также в Каменец-Подольском – в бывшем доминиканском, а ныне паулинском монастыре – состоялись торжества в честь святого Доминика, которые возглавили иеромонахи из Ордена проповедников.



Свящ. Мариуш Кравец, SSP

Источник: Vatican News