На территории Вестминстерского аббатства нашли средневековую ризницу и монастырское кладбище

Ризница, которой пользовались монахи аббатства в XIII веке и которая позднее считалась утраченной, была обнаружена в результате археологических работ в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Подробности передает портал «Рублёв» со ссылкой на британскую The Guardian.

Сообщается, что ученые наткнулись на фрагменты древнего здания в ходе исследования одной из более поздних построек — Большой ризницы на Северной лужайке. Параллельно археологи обнаружили захоронение сотен, если не тысяч останков — по всей видимости, монахов Вестминстерской обители.



Древняя ризница Вестминстерского аббатства. Единственная часть аббатства, не дошедшая до нашего времени

Поиски утерянной ризницы стали одним из основных проектов, инициированных в последние годы Вестминстерским аббатством.

Власти аббатства хотят построить на Северной лужайке здание для размещения там служб информации, продажи билетов и безопасности. Это делается для того, чтобы в будущем посетители могли входить в здание аббатства через Великую Западную дверь — вход, которым до сих пор пользовались только коронованные особы или невесты принцев.

Прежде чем приступить к строительству, руководство аббатства захотело получить заключение специалистов о средневековом культурном слое, который хранит эта местность.

Руководителем группы археологов, которой поручили провести исследование, стал Крис Майо (Chris Mayo) — директор и старший менеджер лондонской компании Pre-Construct Archeology. Работы начались в январе 2020 года, хотя и прерывались на три месяца в связи с пандемией.

Главное открытие было сделано после того, как специалисты раскрыли фундамент современной Большой ризницы на Северной лужайке: как оказалось, здание было построено на основании более древней постройки — раннесредневековой монастырской ризницы, считавшейся до сих пор утраченной.

Попутно археологи нашли множество других предметов. Так, например, одной из важных находок стала чаша, который, вероятно, служил в древней обители для омовения руки при входе в церковь. Была также найдена свинцовая труба — часть водопровода XIII века, снабжавшего монастырь водой.

Было найдено много фрагментов средневековых фресок. Это позволяет экспертам предположить, что стены большой ризницы были расписаны вручную, а основу растительного орнамента составляли изображения красных, белых и черных цветов.

Археологи также обнаружили большое количество предметов домашнего обихода XVIII века, включая фарфоровые тарелки, ночные горшки, стеклянные сосуды для питья и целый ассортимент гребней и щеток.



Многовековое кладбище

Как показали раскопки, до XIII века данное место довольно долго использовалось в качестве места погребения монахов. По словам К. Майо, на территории современного аббатства должны быть сотни, если не тысячи захоронений. «Они должны быть прямо на месте аббатства. В конечном счете территория аббатства когда-то простиралась еще дальше… Вся эта территория была наводнена захоронениями. Если бы вы выкопали яму под Верховным судом (здание расположено неподалеку от Вестминстерского аббатства; — Rublev.com), то и там нашли бы несколько захоронений», — приводит издание слова археолога.

В ходе раскопок специалисты обнаружили одно из захоронений, в котором в выложенной мелом могиле лежали прекрасно сохранившиеся останки одного из насельников монастыря. Предварительно захоронение датируют XI веком.

Погребения на Северной лужайке продолжались в XVIII веке, когда это место стало кладбищем при церкви Святой Маргариты.



Судьба древней ризницы

В 1250-х годах король Генрих III решил реконструировать аббатство, возведенное еще Эдуардом Исповедником в середине XI века. Освящение новой церкви в готическом стиле прошло 13 октября 1269 года. Когда-то ризница была неотъемлемой частью аббатства — здесь хранили облачения, священные сосуды и другие предметы, которые используются в мессе. Ее частью были хозяйственные сараи, где стирали облачения и изготавливали церковные свечи.

После того как монастырь был распущен примерно в 1540 году, Большая ризница была переоборудована в жилье для административного персонала аббатства. Однако к 1616 году здание ризницы было описано как «весьма разрушенное и очень нуждающееся в скорейшем ремонте».

В 1740 году ризницу, к тому времени находившуюся в плачевном состоянии, снесли.

В 1869 году под руководством знаменитого британского археолога Джорджа Гилберта Скотта, который в то время был землемером аббатства, каменщику аббатства Генри Пулу было поручено «убрать с северной лужайки землю и мусор, накопившиеся там за несколько столетий». Во время удаления этого материала были обнаружены остатки Великой ризницы. Пул зафиксировал найденные фрагменты и изобразил их в виде Г-образной фигуры.

На сегодняшний день это единственная часть архитектурного ансамбля XIII века, которая была утрачена.