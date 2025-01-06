На Святой Мессе праздника Богоявления Папа призвал христиан нести в мир свет Божьей любви (+ ФОТО)

Праздник Богоявления – это особое время в Юбилейном году надежды, когда мы вспоминаем о евангельских волхвах: следуя за Вифлеемской звездой, они пришли поклониться Богомладенцу (см. Мф 2,2). Об этом Папа Франциск говорил в проповеди на Святой Мессе, которую он совершил в Ватиканской базилике утром 6 января. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец обратил внимание на глубокий символический смысл этого небесного светила, подчеркнув его три ключевые характеристики: яркость, доступность для всех и способность указывать путь.

Многие могущественные правители во времена Иисуса называли себя «звёздами», но ни один из них не открыл волхвам чудо Рождества, отметил Папа. Верный путь освещался небесным светом, символизирующим любовь Божию, которая явилась миру в лице Иисуса Христа. «Звезда говорит о единственном свете, способном указать каждому путь к спасению и счастью, – о свете любви» Господа, Который стал человеком и ради нас пожертвовав собственной жизнью. Это – единственный свет, который делает нас счастливыми. «Как звезда своим сиянием вела волхвов в Вифлеем, так и мы своей любовью можем привести к Иисусу всех, кого встречаем», через близость, сострадание и служение.

«Наблюдая за волхвами, которые, вознося взор к небесам, ищут звезду, попросим Господа, дабы Он помог нам быть друг для друга светом, ведущим к встрече с Ним».

Епископ Рима подчеркнул, что звезда была видна всем, кто хотел её увидеть, кто смотрел на небо в поисках знака надежды: спасение предлагается всем людям без исключения; в рождественских яслях волхвы – люди разных возрастов и рас. Бог не открывается избранным кругам или привилегированным лицам, но предлагает Своё общение и руководство каждому, кто ищет Его с искренним сердцем. Господь возлагает на нас подобную вселенскую миссию (см. Ис. 60,3): противостоя маргинализации, необходимо взращивать культуру встречи, гостеприимства и интеграции, чтобы свет надежды достиг всех, призвал Святейший Отец.

«Звезда являет собой Божью мечту: чтобы все человечество, при всём богатстве своих различий, образовало единую семью и жило вместе в процветании и мире».

Вифлеемская звезда указывает путь, она привела волхвов к Младенцу Иисусу, отметил Папа, напомнив, что одним из характерных жестов Юбилейного года является паломничество.

«Указывая путь, звезда говорит о том, что Бог приходит к нам туда, где мы есть: Господь хочет пригласить нас в путь и расти с Ним в любви, чтобы она стала смыслом нашего существования».

Вифлеемское светило, по словам Папы, символизирует не только внешний путь, но и духовный: её свет приглашает к паломничеству внутрь себя, к очищению сердца и к встрече с Христом. Исповедуя веру в Него, мы получаем изобилие Его милосердия. Этот путь требует непрестанного духовного роста и осознания ответственности перед Богом и ближними.

В конце проповеди Папа Франциск пожелал верующим:

«Да соделает нас Господь светильниками, указывающими на Него подобно Марии, щедрыми в самоотдаче, открытыми в гостеприимстве и смиренными на совместном пути, чтобы мы могли встретить Его, узнать и поклониться, а затем возвратиться обновлёнными, неся в мир свет Его любви».