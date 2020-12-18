На Рождество священники смогут совершать до четырёх Месс

16 декабря Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств обнародовала декрет, посредством которого идет навстречу литургическим потребностям верующих, ограниченных санитарными мерами из-за пандемии COVID-19. Теперь на рождественские праздники в каждом храме можно будет совершать больше Святых Месс.

В латинском тексте декрета за подписью кардинала Роберта Сара говорится: учитывая ситуацию пандемии, Конгрегация предоставляет главам епархий возможность уполномочить своих священников совершать по четыре Святые Мессы в день в следующие праздники: на Рождество (25 декабря), в праздник Пресвятой Богородицы (1 января) и в праздник Богоявления (6 января). Разрешение касается священников, проживающих в своих епархиях, «в тех случаях, когда они сочтут это необходимым для блага верующих».

Согласно Кодексу канонического права, «при нехватке священников местный ординарий по справедливой причине может разрешить священникам совершать священнопразднование Евхаристии дважды в день, а при наличии пастырской необходимости – даже трижды, в воскресные дни и по предписанным праздникам» (Кан. 905, §2). Теперь, в силу декрета и только по случаю рождественских праздников в период актуальной пандемии, добавлена возможность совершения и четвёртой Мессы. Таким образом, участие верующих в литургии Церкви может быть приумножено в полном соответствии с санитарными антиковидными правилами.



Источник: Vatican News