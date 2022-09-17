На пресс-конференции в самолете Папа ответил на вопрос об ошибках Запада

Некоторые участники VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимал участие Папа Франциск, в своих выступлениях заявили о «нравственной деградации» Запада и о его «поражении». Во время пресс-конференции на борту самолета на обратном пути в Рим журналисты попросили Папу высказать свое мнение по этому поводу, прежде всего по вопросу эвтаназии, предмета дебатов как в Италии, так и в других европейских странах. Передает русская служба Vatican News.

«Убивать бесчеловечно, и точка, — подчеркнул Папа, отвечая на вопрос об эвтаназии. — Если убиваешь с мотивациями, то в конце концов будешь убивать все больше и больше. Убийство – это удел животных».

Что касается Запада в целом, «в данный момент его нельзя назвать самым образцово-показательным», — отметил Папа: «Запад пошел ошибочными путями, подумаем, например, о социальной несправедливости среди нас, — есть страны, которые более развиты в смысле социальной справедливости, но я думаю о моем континенте, — ведь и Латинская Америка является частью Запада». К Западу относится и Средиземноморье, которое сегодня стало «самым большим кладбищем не только Европы, но и всего человечества», — подчеркнул Папа, имея в виду погибших в море мигрантов. Наиболее уязвимым пунктом Запада, по словам Папы, является рождаемость: демографическая зима наступила прежде всего в Италии и Испании, и в этот момент очень важно признать роль мигрантов.

Святейший Отец упомянул также о популизмах, ссылаясь на «Синдром 1933» Гинзберга. Популизмы рождаются, когда «падает уровень сил» и кто-то обещает приход «мессии». «Мы, западные люди, — отметил Папа, — не находимся на том уровне, чтобы помогать другим народам, поскольку переживаем в некотором смысле упадок».

Говоря об обстановке в Италии — готовящейся к выборам 25 сентября – Папа снова выразил свое «удивление» в связи с тем, что за последние двадцать лет в стране сменилось двадцать правительств, и заявил, что ему этого «не понять»: «Когда правительства меняются таким образом, возникает много вопросов», — отметил Папа Франциск.