На пресс-конференции в Иерусалиме представили новые данные о происхождении Храма Гроба Господня

Раскопки, проведенные археологами из Римского университета Ла Сапиенца, позволили обнаружить новые данные о создании храма Гроба Господня, расположенного в христианском квартале Старого города Иерусалима, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на интернет-издания «Седмица.ру» и Heritage Daily.

Храм Гроба Господня – церковь IV века. Согласно преданию, она стоит на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа, что делает ее одним из самых святых мест для христиан.

С марта 2022 года здесь ведутся реставрационные работы, а также проводятся углубленные археологические исследования и реконструкция инфраструктуры.

По данным пресс-конференции, в которой приняли участие представители трех общин, ответственных за храм Гроба Господня, – Православной, Католической (кустодия Святой Земли) и Армянской Апостольской Церквей, раскопки показали, что изначально на этом месте находился древний карьер, о чем свидетельствуют глубокие пропилы в скалистой местности и добыча каменных блоков. Следы добычи камня в карьере замечены с северо-востока на юго-запад, при этом некоторые участки превышают пять метров в глубину.

После осады Иерусалима в 70 г. н. э., во время Первой иудейско-римской войны, это место было заброшено. В дальнейшем император Адриан основал на месте Иерусалима римскую колонию, новый город Элия Капитолина, и построил языческий храм на месте древней каменоломни.

Согласно недавнему исследованию, были обнаружены свидетельства существования римского культового сооружения времен правления Адриана, а также следы масштабного выравнивания скалистой местности для возведения монументальных сооружений.

Языческий храм использовался до IV века н. э., а затем был разрушен императором Константином Великим и заменен христианской церковью.

Макарий I, епископ Иерусалимский, просил у Константина разрешения провести раскопки в месте, где, как считалось, был погребен Иисус Христос. В ходе раскопок была обнаружена высеченная в скале гробница, которую Макарий определил как место захоронения Иисуса.

Построенное в IV веке «было сложным святилищем с местами для совершения литургии, с маршрутами посещения. Его структура предусматривала, что паломники могли перемещаться вокруг мест поклонения, а также в случае необходимости найти убежище под портиками», – рассказали археологи.

Теперь раскопки сосредоточены на северном проходе церкви, чтобы глубже изучить римскую культовую структуру и ее последующую историю. Дополнительная работа включает документирование самой базилики и ее пристроек, а также анализ материалов для лучшего понимания исторической эволюции места и его роли в городе.