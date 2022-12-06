На площади Святого Петра в Ватикане зажгли огни на рождественской ели и открыли вертеп (ВИДЕО)

Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели состоялась в субботу 3 декабря на площади Святого Петра в Ватикане, передает ТАСС.

В 2022 году дерево высотой около 30 м было доставлено в Ватикан из центральной области Абруццо. Ель будет украшать площадь на протяжении всех рождественских праздников — до 8 января. Украшения для нее изготовили пациенты реабилитационного центра для людей с психическими расстройствами и постояльцы дома престарелых.

Деревянный вертеп, который был открыт возле елки, также «итальянского изготовления». В 2021 году в папском городе-государстве была установлена перуанская композиция, изображающая сцену рождения Христа. В 2022 году вертеп изготовила команда из 11 мастеров из северо-восточной области Фриули-Венеция-Джулия. Композиция состоит из 18 разных фигур в натуральную величину, над которыми возвышается полусфера — «грот». Фигуры младенца Иисуса, как положено, пока нет, она появится в ночь на Рождество. В общей сложности вес композиции составляет 16,8 тонн. Рождественская сцена занимает площадь порядка 116 кв. м и освещается с 50 разных точек.

Ранее в субботу дарителей вертепа и ели принял Папа Римский Франциск. Как сообщает портал Vatican News, он отметил, что эти рождественские дары «продолжают восхищать молодых и стариков». «В своей истинной бедности ясли помогают заново открыть настоящее богатство Рождества и очиститься от многих аспектов, которые загрязняют рождественский пейзаж», — сказал понтифик.

Из-за метеопредупреждения торжественная церемония с участием оркестра жандармерии Ватикана, которая обычно проходит на площади Святого Петра, состоялась в Зале аудиенций Павла VI. Руководил церемонией председатель Губернаторства Ватикана архиепископ Фернандо Вергес Альсага. На площади Святого Петра зажжения огней на ели ожидали сотни человек.

Начало традиции устанавливать ель и вертеп на площади Ватикана положил в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.