На площади Святого Петра открылось передвижное почтовое отделение Ватикана (+ ФОТО)

19 декабря на площади Святого Петра открылось передвижное почтовое отделение Ватикана. Работы были выполнены по заказу Poste Italiane («Итальянской почты») — национального оператора связи, сделавшего подарок губернаторству Града-Государства. Новый почтовый офис начал работу за несколько дней до старта Юбилея 2025 года и будет обслуживать граждан, паломников и гостей, прибывающих в Рим на Святой год, который открывается уже завтра — 24 декабря.

Новое здание почтового отделения разместилось на том же месте, что и предыдущее мобильное сооружение, работающее с 2010 года. Сооружение разборное: его легко разобрать и собрать заново. Пол, несущие конструкции и мебель полностью изготовлены из экологического материала – дерева.

В церемонии открытия новой почтовой структуры участвовали кардинал Фернандо Вергес Альсага, президент губернаторства города-государства Ватикан, и Джузеппе Ласка, генеральный директор итальянской почтовой службы Poste Italiane.

«Новое почтовое отделение построено на площади Святого Петра, жемчужине искусства и универсальном символе христианства. Это выражает традиционный дух служения Poste Italiane и подтверждает чувство близости и внимания нашей службы ко всему сообществу верующих, в том числе по случаю таких исключительно важных событий, как Святой Год», – так прокомментировал событие генеральный директор Poste Italiane.

Помимо традиционных почтовых услуг, мобильное почтовое отделение Ватикана предлагает паломникам и посетителям пространство, посвященное филателии с эксклюзивными продуктами Poste Italiane и Poste Vaticane. Полностью свободное от архитектурных барьеров, здание доступно для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Офис, расположенный в Карловом крыле колоннады, имеет форму 16-гранного многоугольника со стеклянными стенами.



По материалам Vatican News