На общей аудиенции в среду 30 января Папа Франциск поделился итогами своего визита в Панаму

На традиционной общей аудиенции по средам, прошедшей 30 января в Зале Павла VI, Папа Франциск рассказал верным о своем Апостольском путешествии в Панаму, которое проходило с 22 по 28 января и было сопряжено с ХХХIV Всемирным Днем Молодежи. «Я призываю вас вместе со мной вознести благодарение Господу за благодать, кою Ему было угодно даровать Церкви Своей в этой возлюбленной стране», — сказал Понтифик. Он особым образом поблагодарил власти Панамы, волонтеров, а также жителей страны, приветствовавших его с подлинной верой и энтузиазмом.

«Меня весьма поразила одна вещь: люди поднимали на руках детей. Когда я проезжал на папамобиле, люди поднимали детей, будто заявляя: ‘Это моя гордость, это мое будущее!’ Они показывали детей. Детей было много. Также много было отцов и матерей, которые гордятся своими детьми», — заметил Святейший Отец и продолжил: «И я подумал: сколько же достоинства в этом жесте и насколько же он красноречив в свете демографической зимы, переживаемой нами в Европе!»

Папа отметил, что хотя главной целью его поездки был Всемирный День Молодежи, в ее ходе имели место и другие важные встречи, в которых также принимали участие молодые люди. Всё это стало «праздником для них, для Панамы, а также для всей Центральной Америки, отмеченной многочисленными трагедиями и так нуждающейся в надежде, мире и справедливости».

Епископ Рима напомнил, что в преддверии Всемирных Дней Молодежи в Панаме имела место встреча молодых представителей коренных народов и афроамериканцев из Латинской Америки, продемонстрировашая многогранный облик этого региона. «Затем, когда приехали группы со всего мира, сформировалась большая симфония лиц и языков, свойственная этому событию. Видеть, как флаги развиваются рядом друг с другом, колышутся в руках молодежи, радующейся встрече — это пророческий знак, это знак прямо антагонистичный современной печальной тенденции конфликтующих национализмов, возводящих стены и закрытых по отношению к вселенскости, к общению между народами. Это знамение того, что христианская молодежь является закваской мира во всём мире», — констатировал Папа. Ссылаясь на девиз встречи — «Вот Я, Раба Господня, да будет Мне по слову Твоему» — Римский Первосвященник выразил убеждение в том, что «пока приходят новые поколения, способные ответить ‘вот я’ Богу, у мира есть будущее».

Святейший Отец напомнил, что одним из традиционных этапов Всемирных Дней Молодежи является Крестный путь и признался, что ему лично очень близко это богослужение, поскольку оно позволяет «следовать вместе Марией за Иисусом», и что он постоянно носит с собой карманный Молитвослов с размышлениями Крестного пути, который ему подарил в бытность его архиепископом Буэнос-Айреса один местный миссионер. «В богослужении Крестного пути мы научаемся терпеливой, скромной и конкретной любви. В Панаме молодежь взяла на себя вместе с Иисусом и Марией тяжкое бремя ситуации огромного множества их братьев и сестер, страждущих в Центральной Америке и во всём мире, включая и тех, кто стал жертвой различных форм рабства и нищеты».

Понтифик вспомнил и о покаянном богослужении, которое он провел в колонии для несовершеннолетних, и о посещении Центра помощи больным СПИДом (Дома Доброго Самарянина). Кульминационной же точкой его паломничества стало Молитвенное бдение и воскресная св. Месса с участием молодежи. «Я указал молодежи на Марию, — сказал Папа, — как на Ту, Кто в своей незначительности больше чем кто-то другой ‘повлияла’ на мировую историю мира. Мы даже поименовали Ее ‘Божьим агентом влияния’. В Ее ‘да будет’ нашли свой отзвук прекрасные и выразительные свидетельства некоторых юношей и девушек. В воскресенье утром, в ходе торжественной заключительной Евхаристии, Христос Воскресший вновь обратился к молодежи всего мира в силе Святого Духа, призывая ее жить Евангелием сегодня, ибо молодежь – это не ‘завтрашний день’ и не нечто ‘промежуточное’, а именно настоящее, современность Церкви и мира». «И я призвал взрослых к ответственности, чтобы новые поколения не нуждались в образовании, работе, социализации и семье. Это важно в современном мире, ведь этого не так хватает…», — добавил Святейший Отец.

Папа Франциск признался, что моментом особого утешения для него стала встреча с епископами Центральной Америки, вместе с которыми он засвидетельствовал актуальность свидетельства св. Оскара Ромеро, а также чин освящение алтаря в Кафедральном соборе столицы страны, который он возглавил. «Так пусть же церковная семья в Панаме и во всём мире, собранная силой Святого Духа, становится всё более и более способной плодоносить, дабы продолжалось и развивалось, охватывая всю землю, служение молодых миссионеров — учеников Иисуса Христа», — подвел итог Римский Понтифик.

По материалам Vatican News