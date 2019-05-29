На общей аудиенции в среду 29 мая Папа Франциск начал новый цикл катехез, посвященный Книге Деяний Апостолов

Христос Воскресший призывает не жить взахлеб настоящим, но заключить своего рода соглашение со временем, научаясь терпеливо ожидать развития Священной истории и, вместе с тем, оперативно реагировать на Божии «интервенции»: ведь именно Бог творит динамизм миссии. Этот момент Папа Франциск особым образом подчеркнул, обращаясь к паломникам, которые в среду, 29 мая 2019 г., пришли на традиционную общую аудиенцию Понтифика на площади Святого Петра.



Завершив в предыдущую среду цикл катехез о молитве «Отче наш», Святейший Отец в этот раз инициировал новый цикл, посвященный размышлениям над Книгой Деяний Апостолов, которая, по его выражению, «повествует о распространении Евангелия по всему миру и демонстрирует удивительное взаимодействие Слова Божия и Святого Духа, так что из этого сочетания происходит время евангелизации или время Церкви». Притом Слово Божие всегда крайне динамично: оно, как сказано в 147 псалме, «быстро течет» или «бежит», увлажняя любую почву, на какую только попадает, и делая ее плодоносной. «В чем же его сила? Святой Лука (автор Книги Деяний) поясняет, что слово человеческое производит эффект не благодаря риторике или искусству красноречия, но благодаря Святому Духу, который является Силой (греч. Dýnamis) Бога, динамикой Бога, Его Могуществом, коим человеческое слово очищается и становится способным животворить», — заметил Папа и сформулировал свой первый вывод: «Когда Святой Дух проникает в человеческое слово, оно становится динамичным, как ‘динамит’, становится способным зажечь сердца, способным разрушить привычные схемы, упразднить сопротивление и ниспровергнуть стены разделения, открывая новые пути и расширяя пределы народа Божия». Именно Святой Дух придает хрупкому и непостоянному человеческому слову живое звучание, делает его мудрым и проницательным. Это действием Святого Духа Сын Божий явился на земле. Это Святой Дух помазал Иисуса, именно Святой Дух поддерживал Его на протяжении всего времени Его служения, именно Святой Дух помог Ему избрать апостолов и обеспечил действенность их проповеди. Всё это Он продолжает делать и сегодня.



Папа Франциск напомнил, что Евангелие завершается рассказом о Воскресении и Вознесении Иисуса. Действие же Книги Деяний стартует именно от этой точки: от полноты жизни Воскресшего в Его Церкви. Воскресший Иисус призвал учеников жить верой в ожидании исполнения Отчих обетований и сообщил им: «Через несколько дней вы будете крещены Духом Святым» (Деян 1,5). «Крещение Святым Духом, — сказал далее Папа- это на самом деле опыт, позволяющий нам войти в личное общение с Богом и стать сопричастными Его воле всеобщего Спасения, обретая притом дар дерзновения — способности говорить, как говорят ‘дети Божии’. Не просто обычные люди, а именно как дети Божии: то есть, говорить о Боге ясно, свободно, убедительно, с всепоглощающей любовью ко Христу и братьям». При этом Понтифик указал, что «нет нужды бороться, чтобы обрести или заслужить Божий дар. Всё дается задаром и ‘в свое время’. На нетерпеливое вопрошание учеников относительно того, когда же наступит это время, Иисус отвечает: ‘Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти…’ Итак, Воскресшему неугодно, если настоящее проживают исключительно в волнительном ожидании чего-то, что ‘вот-вот’ должно наступить. Важно вступить в соглашение со временем, научиться спокойно ожидать дальнейшего развертывания Священной Истории, которая отнюдь не прервана, но продолжается, ожидать новых ‘шагов’ Бога, Господа времён и пространств». «Воскресший призывает учеников Своих не ‘продуцировать’ миссии самостоятельно, но смиренно ожидать, пока Отец Небесный не соблаговолит исполнить их сердца силой Своего Духа, чтобы они могли плодотворно включиться в миссионерское свидетельство. А это свидетельство распространится сначала из Иерусалима в Самарию, потом переступит границы Израиля, чтобы охватить, наконец, всю землю», — подчеркнул Святейший Отец.



«Это ожидание апостолы переживают вместе, переживают как одна семья, как Семья Господа, собравшаяся в Сионской горнице, стены которой совсем недавно были немыми свидетелями дара, в котором Иисус завещал Самого Себя в Евхаристии. И как же они ждут схождения силы, этой dýnamis Бога? — Молясь с настойчивостью, но не как изолированные друг от друга индивиды, а как единое целое. Молясь в единении и весьма настойчиво. На самом же деле, именно с помощью молитвы человек преодолевает испытание одиночеством, преодолевает искушения и подозрительность, открывает свое сердце примирению. Присутствие женщин и Марии, Матери Иисуса, еще более закрепляет этот опыт: ведь именно женщины первыми научились от Наставника свидетельству верной любви и могуществу общинного единства, способного одержать верх над любыми опасениями», — заметил Папа Франциск, а завершая катехезу, призвал просить Господа о даре терпения и послушания в ожидании Его новых шагов, что должно предохранить нас от опасности «продуцировать» дело Божие своими силами, а также посоветовал верным непрестанно совершенствоваться в «мастерстве церковного единства».

По материалам Vatican News