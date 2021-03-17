На общей аудиенции в среду 17 марта Папа Франциск завершил свой цикл катехез о молитве

Историю Церкви и мира пишет Дух Святой, а мы являемся «развернутыми страницами, готовыми принять оставленные Им записи», – сказал Папа Франциск на традиционной общей аудиенции в среду 17 марта. Эта катехеза стала последней в цикле размышлений Святейшего Отца о молитве в контексте отношений с Пресвятой Троицей.

Дух Святой, подчеркнул Папа, является «первым даром для каждой христианской жизни»: не одним из многочисленных даров, но «фундаментальным даром». «Без Святого Духа нет отношений со Христом и Отцом, поскольку именно Дух Святой открывает наши сердца Божьему присутствию и ввергает их в тот Омут Любви, коим является Сердце Самого Бога». По словам Понтифика, Дух Святой «напоминает нам об Иисусе и делает Его реально присутствующим в нас». «Если бы Христос оставался только в отдаленном прошлом, мы были бы одиноки, мы заблудились бы в мире. Однако во Святом Духе всё оживотворяется: христианам всех времён и в любом месте даруется возможность встречи со Христом». По словам Преемника Святого Петра, подобный опыт имело множество людей и встретить кого-то из их числа – это истинная благодать Божия, ведь «в них пульсирует иная жизнь, их взор проникает ‘во вне’. (…) Эти смиренные свидетели искали Бога в Евангелии, в принимаемом Святом Причастии, в поклонении Святым Дарам, в лице нуждающегося брата… Божие присутствие переживалось ими как таинственный огонь, пылающий в их сердцах». Поддерживать такого рода огонь – огонь Божьей любви и Духа Святого – является «первейшим заданием христиан». «Там, где нет огня Духа Святого, угасает пророчество, радость вытесняется чувством одиночества, любовь подменяется привычкой, служение оборачивается рабством».

Сославшись на Катехизис Католической Церкви, Епископ Рима напомнил, что «Дух Святой, чьим Святым Помазанием проникнуто всё наше существование, есть сокровенный Наставник христианской молитвы. Это Магистр живой традиции молитвы. Несомненно, существует столько разновидностей молитвы, сколько имеется молящихся, но один и тот же Дух Святой действует во всех них и со всеми ними. Именно в единении с Духом Святым христианская молитва становится молитвой Церкви» (ср. ККЦ, 2672).

Таким образом, подытожил Святейший Отец, историю Церкви и мира пишет Дух Святой. «Мы же являемся развернутыми страницами, готовыми принять оставленные Им записи. В каждом из нас Дух Святой творит нечто абсолютно оригинальное, поскольку нет в мире двух христиан, полностью идентичных друг другу. На бескрайней ниве святости Единый Бог, Троица Любви, выращивает бесчисленное множество цветов христианского свидетельства. Они равны в своем достоинстве и при этом неповторимы в своей красоте. Эту красоту излучает всякий человек, по милости Божией ставший чадом Святого Духа», – сказал Папа Франциск.

По материалам Vatican News