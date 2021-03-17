На общей аудиенции в среду 17 марта Папа Франциск напомнил о торжестве Святого Иосифа и призвал к прекращению насилия в Мьянме

Завершая общую аудиенцию в среду 17 марта, Папа Франциск напомнил о торжестве Святого Иосифа, которое будет отмечаться в ближайшую пятницу 19 марта, и о начале Года Семьи Amoris laetitia. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима призвал верующих подражать мудрости великого Святого Обручника Богородицы и по его примеру «всегда быть готовыми принять Евангелие и претворять его в жизнь»: «В буднях, в трудах, в семье, в минуты радости и скорби святой Иосиф постоянно искал и любил Господа; Священное Писание по праву превозносит его как человека праведного и мудрого. Всегда прибегайте к нему, особенно в трудные времена, с которыми вы можете столкнуться. Я благословляю всех вас!»

Обращаясь в особенности к польским верующим, Папа Франциск напомнил также о начале Года Семьи, который будет проходить под знаком его энциклики Amoris laetitia: «Пусть Мария, Царица Польши, дарует семьям евангельское видение брака во взаимопонимании и уважении к человеческой жизни. От всего сердца благословляю всех вас и всех участников празднований упомянутого Года».

Святейший Отец также вновь призвал к прекращению насилия в Мьянме: эта страна спустя полтора месяца после военного переворота оказалась в тисках репрессий, унесших не менее 150 человеческих жизней.



Диалог должен возобладать над жестокостью, а гармония над разногласиями; международное сообщество призвано оказать необходимую помощь, чтобы чаяния народа Мьянмы не были задушены насилием. Всего несколько дней назад, 3 марта, Папа Римский засвидетельствовал свою отцовскую заботу жителям упомянутой азиатской страны, откуда продолжают поступать драматические известия, а число жертв растет. И теперь, на общей аудиенции 17 марта, Папа Франциск сослался на яркий образ, облетевший весь мир: католическая монахиня Энн-Роуз Ну Таунг стоит на коленях перед полицейскими, вознося руки в мольбе о спасении молодых участников мирных демонстраций, проходивших в городе Мьичина в поддержку демократии: «Ещё раз с великой грустью я ощущаю настоятельную необходимость упомянуть о драматической ситуации в Мьянме, где множество людей – особенно молодёжь – погибают, чтобы дать надежду своей стране. Я тоже встаю на колени на улицах Мьянмы и говорю: ‘Да прекратится насилие’. Я тоже возношу руки и говорю: ‘Пусть преобладает диалог. Кровь ничего не решает. Да восторжествует диалог’».

Источник: Vatican News